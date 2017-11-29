На Кубани ограничили движение большегрузов по двум мостам

Как сообщили «КП — Кубань» в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, ограничение вводится до момента устранения дефектов.

По данным министерства, большегрузам закрыт въезд на мост через канал на дороге Полтавская — Чебургольская — Гривенская (километр 19+790) в Красноармейском районе. Объезд для транспортных средств с общей фактической массой не более 25 тонн будет осуществляться по дорогам: Полтавская — Новониколаевская — хутор Пригибский. Для остальных — по дорогам: Тимашевск — Полтавская, Старонижестеблиевская — Староджерелиевская, Калининская — Новониколаевская.