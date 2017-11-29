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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани ограничили движение большегрузов по двум мостам

В Краснодарском крае в связи с неудовлетворительным состоянием двух автомобильных мостов временно ограничено по ним движение большегрузных машин, масса которых превышает 24 тонны.

Как сообщили «КП — Кубань» в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, ограничение вводится до момента устранения дефектов.

По данным министерства, большегрузам закрыт въезд на мост через канал на дороге Полтавская — Чебургольская — Гривенская (километр 19+790) в Красноармейском районе. Объезд для транспортных средств с общей фактической массой не более 25 тонн будет осуществляться по дорогам: Полтавская — Новониколаевская — хутор Пригибский. Для остальных — по дорогам: Тимашевск — Полтавская, Старонижестеблиевская — Староджерелиевская, Калининская — Новониколаевская.

Еще один закрытый мост ведет через канал на автомобильной дороге хутор Новотроицкий — хутор Евсеевский — станица Троицкая (километр 20+193) в Крымском районе. Объезд осуществляется по автомобильной дороге Славянск-на-Кубани — Крымск.

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