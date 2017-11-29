Выходные в Приморье будут теплыми и снежными
Температурный фон к концу недели повысится на 7−15 градусов.
Температурный фон к концу недели повысится на 7−15 градусов.
Владивосток, 29 ноября, PrimaMedia.
В выходные в Приморье станет теплее, местами пройдет небольшой снег. Температурный фон к вечеру воскресенья, 3 декабря, повысится на 7−15 градусов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.
В субботу, 2 декабря, край будет находиться под опекой гребня антициклона, который поспособствует интенсивному выхолаживанию. Минимальная температура опустится до −20…−25°C, в горных районах до -35°C, на побережье −10…−15°C. Днем при малооблачной погоде воздух будет хорошо прогреваться, максимальная температура −7…−13°C, на побережье −1…−6°C.
Ночью в воскресенье ситуация изменится. Гребень антициклона отступит, а над Приморьем будет перемещаться неглубокий циклон, облачность которого накроет большую часть края — местами начнется небольшой снег. Температурный фон повысится на 7−15 градусов.
Утром 3 декабря вихрь сместится на Японское море, снег в Приморском крае будет прекращаться. Фон дневных температур останется на уровне субботы.
Во Владивостоке в выходные дни существенных осадков не ожидается. В ночь на субботу морозно, −11…−13°C. Днем с переходом ветра к южному температура повысится до −2…−5°C. Ночь на воскресенье ожидается теплее на 3−5 градусов, а днём усилится северный ветер, и температура воздуха повышаться не будет: температурный фон в течение суток в пределах −5…−8°C.