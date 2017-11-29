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11:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Выходные в Приморье будут теплыми и снежными

Температурный фон к концу недели повысится на 7−15 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 87% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 ноября, PrimaMedia.

В выходные в Приморье станет теплее, местами пройдет небольшой снег. Температурный фон к вечеру воскресенья, 3 декабря, повысится на 7−15 градусов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.

В субботу, 2 декабря, край будет находиться под опекой гребня антициклона, который поспособствует интенсивному выхолаживанию. Минимальная температура опустится до −20…−25°C, в горных районах до -35°C, на побережье −10…−15°C. Днем при малооблачной погоде воздух будет хорошо прогреваться, максимальная температура −7…−13°C, на побережье −1…−6°C.

Ночью в воскресенье ситуация изменится. Гребень антициклона отступит, а над Приморьем будет перемещаться неглубокий циклон, облачность которого накроет большую часть края — местами начнется небольшой снег. Температурный фон повысится на 7−15 градусов.

Утром 3 декабря вихрь сместится на Японское море, снег в Приморском крае будет прекращаться. Фон дневных температур останется на уровне субботы.

Во Владивостоке в выходные дни существенных осадков не ожидается. В ночь на субботу морозно, −11…−13°C. Днем с переходом ветра к южному температура повысится до −2…−5°C. Ночь на воскресенье ожидается теплее на 3−5 градусов, а днём усилится северный ветер, и температура воздуха повышаться не будет: температурный фон в течение суток в пределах −5…−8°C.

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