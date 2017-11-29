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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону отмечают годовщину первого освобождения города

29 ноября в Ростове-на-Дону отмечают первое освобождение города от фашистской оккупации. В этом году историческому событию исполняется 76 лет.

Первые лица донской столицы и региона почтили память погибших в том кровавой бою. Утром были возложены венки к памятнику на мемориальном комплексе «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.

— За заслуги в годы войны и большой вклад в Победу Ростов-на-Дону был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 5 мая 2008 года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему почетного звания «Город воинской славы», — напомнили в областном правительстве.

Добавим, что первый раз фашисты захватили Ростов в ноябре 1941 года. Но уже через неделю в результате советского контрнаступления город был отбит. Это было первой крупной победой Красной Армии и первым значительным поражением немцев во Второй Мировой войне. Ростов стал первым крупным городом, отбитым у оккупантов.

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