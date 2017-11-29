В Ростове-на-Дону отмечают годовщину первого освобождения города
29 ноября в
29 ноября в
Первые лица донской столицы и региона почтили память погибших в том кровавой бою. Утром были возложены венки к памятнику на мемориальном комплексе «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.
— За заслуги в годы войны и большой вклад в Победу
Добавим, что первый раз фашисты захватили Ростов в ноябре 1941 года. Но уже через неделю в результате советского контрнаступления город был отбит. Это было первой крупной победой Красной Армии и первым значительным поражением немцев во Второй Мировой войне. Ростов стал первым крупным городом, отбитым у оккупантов.