30 ноября в части Советского района Казани не будет воды

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 29 ноября). 30 ноября в ряде домов Советского района Казани не будет воды. Это связано с проведением работ по подключению водопровода объекта ЖК «Комсомолец» по ул. Карбышева, 50 к централизованным сетям водоснабжения.

С 9.00 30 ноября до 9.00 1 декабря будет прекращена подача воды по следующим адресам:

Даурская, 21/9, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 50,

Зорге, 1/11,

Карбышева, 9/21, 11/1, 13, 15, 17, 40, 42, 44 (д/с № 316), 48,

Отрадная, 32, 34 (д/с № 377), 36, 38а (детская поликлиника № 6), 38, 40, 42 (ДЮСШ), 44, 46, 50.

Также будет понижено давление воды до 2,0 атм. (уровень 3-го этажа) по адресам:

Высотная, 7,

Даурская, 9, 11, 24, 24а,

2-я Даурская, 2, 3,

Отрадная, 5, 9, 15.