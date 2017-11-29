Изучение татарского языка в школах Татарстана перестает быть обязательным

«Министерство образования Российской Федерации с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до 2 часов в неделю», — уточнил И. Нафиков на заседании Государственного совета республики в среду.

Он также сообщил, что прокуратура провела проверку всех 1 тыс. 412 образовательных учреждений региона, выявив нарушения как в части преподавания русского языка в школах, так и в части добровольности изучения других языков.

«Снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, — из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах», — уточнил прокурор Татарстана.

По данным И. Нафикова, также было выявлено «нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10 класс, так и на средний бал аттестата».

Он подчеркнул, что во всех школах, кроме одной, меры по устранению нарушений законы уже приняты.

В последние месяцы в Татарстане развернулась общественная дискуссия об обязательном изучении татарского языка в школах.