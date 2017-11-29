Разгонный блок «Фрегат» не могут найти на орбите

Источник: Газета.Ру

На данный момент все возможности обнаружить разгонный блок «Фрегат» на околоземной орбите были исчерпаны, рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«Вероятность того, что он находится в космосе, на данный момент, практически равна нулю», — заявил источник. По словам специалиста, рабочая группа на космодроме Восточный «не теряет надежды на нахождение “Фрегата” в космосе, но объективных предпосылок для этого нет».

Кремль воздерживается от комментариев по поводу неудачного пуска «Союза-2.1б» с космодрома Восточный и ожидает информации от Роскосмоса.

«Не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе запуска ракеты «Союз-2» и выведения на околоземную орбиту спутника «Метеор-М» произошла нештатная ситуация, связь была потеряна. Дальнейшая судьба еще 18 спутников, запущенных на «Союзе», также остается неизвестной.

Три часа спустя после старта ракеты «Союз-2» с космодрома «Восточный» рабочая группа на земле так и не получила результаты телеметрии космического аппарата «Метеор-М».

Источник в «Главкосмосе» (агентство, занимающееся запуском зарубежных спутников) рассказал «Газете.Ru», что отделение остальных спутников от «Фрегата» должно было состояться уже спустя четыре часа после пуска ракеты.

После аварии источник «Интерфакса» заявил, что нештатную ситуацию вызвал человеческий фактор — возникла, по предварительным на тот момент данным, ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат». Из-за этого инцидента первый импульс был выдан в неправильной ориентации, и запуск спутника произошел в направлении земной поверхности, а не орбиты — разгонный блок «Фрегат» вместе со спутником «Метеор-М» вошел в атмосферу и рухнул в воды Атлантики где-то у берегов Антарктиды.

Роскосмос сообщает, что в ходе первого запланированного сеанса связи с со спутником «Метеор-М» достичь передатчика космического аппарата не удалось — спутник не был обнаружен на целевой орбите. Сейчас вся полученная информация анализируется, сообщает космическое агентство.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что разгонный блок «Фрегат» является исключительно надежной системой и сложно вспомнить аварию с его участием.

«С разгонным блоком “Фрегат” аварии настолько редки, что подобное трудно припомнить. “Фрегат” — это исключительно надежная четвертая ступень, было уже больше пятнадцати пусков, он запускает европейские спутники Galileo — те, что в составе европейской навигационной системы. Поэтому крайне удивительно, что “Фрегат”, похоже, не сработал. По-видимому, по каким-то причинам не включился двигатель. Скорее всего, эта причина», — заявил ученый.

По его словам, неприятно то, что ЧП случилось при запуске с нового космодрома Восточный.

«Может ли полигон как-то повлиять? Возможно, но очень опосредованно. Кто где ошибся — об этом сейчас можно только гадать. Вопрос еще в том, осталось ли что-то на орбите или нет. Пока нет подтверждения, было ли первое включение “Фрегата”. Поэтому надо подождать подробностей», — приводит слова Эйсмонта РИА «Новости».

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» стал вторым с момента открытия космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке России. Взлет ракеты состоялся в 8:41 по московскому времени 28 ноября.

Запуск был запланирован специалистами как групповой — разгонный блок «Фрегат» должен был вывести на орбиту, во-первых, аппарата гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М», а, во-вторых, малые космические аппараты «попутной нагрузки». В их число вошли 18 малых аппаратов: студенческий спутник «Бауманец-2», IDEA, AISSat, LEO Vantage и IDEA. Они должны были по плану расположиться на орбитах от 600 до 1000 км.

В космическом агентстве Роскосмос подтвердили, что все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Чуть менее, чем через 10 минут после начала этапа выведения спутников на орбиты, головной блок отделился от третьей ступени ракеты.

Разгонный блок «Фрегат» активировал пятичасовую программу выведения аппаратов, но произошел сбой.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный в первый раз. Основное отличие этой модели от предшественника «Союз-2.1.а» — усиленный двигатель третьей ступени РД-0124, созданный КБ Химавтоматики.

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«Метеор-М» под номером 2−1 представляет собой третий аппарат космического комплекса «Метеор-ЗМ», создаваемый в корпорации ВНИИЭМ. Спутник весьма тяжелый — его масса составляет 2,9 т, расчетный же срок его пребывания на орбите — 5 лет.

«Метеор» используется для оперативного получения гидрометеорологических данных глобального характера — прогнозов погоды, контроля за озоновым слоем и радиационной обстановкой в околоземном космическом пространстве.

Первый запуск ракеты с космодрома Восточный был совершен в апреле прошлого года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на околоземную орбиту три спутника — «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

Инцидент с «Союзом-2.1б» стал двенадцатым начиная с 2010 года. ЧП происходили с ракетами «Протон-М», «Рокот», «Союз-У», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз-2.1в», «Зенит-3SL».

Было потеряно три грузовых корабля типа «Прогресс» и 13 спутников, в их числе мексиканский и американский.