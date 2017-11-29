Бунтари и тихони: как Исландия усмирила молодежь

Исландия смогла отучить молодежь от употребления алкоголя, наркотиков и курения за 20 лет. Сегодня исландских тинейджеров называют самыми воспитанными в Европе.

В 1998 году, по опросам, 42% из тех, кому 15−16 лет, употребляли алкоголь. Сейчас таких не более 5%.

Как это удалось сделать — рассказывают представители властей, родители и сами молодые люди.