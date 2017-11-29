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13:40 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Бунтари и тихони: как Исландия усмирила молодежь

20 лет назад подростки в Исландии были настоящими бунтарями. Теперь их называют самыми воспитанными в Европе. В чем секрет?

Исландия смогла отучить молодежь от употребления алкоголя, наркотиков и курения за 20 лет. Сегодня исландских тинейджеров называют самыми воспитанными в Европе.

В 1998 году, по опросам, 42% из тех, кому 15−16 лет, употребляли алкоголь. Сейчас таких не более 5%.

Как это удалось сделать — рассказывают представители властей, родители и сами молодые люди.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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