Безработные приморцы нашли себе работу на ярмарке вакансий во Владивостоке

Около 1,5 тысяч жителей Приморья, оставшихся без работы, приняли участие в очередной ярмарке вакансий, пришедшей во Владивостоке на этой неделе. В рамках мероприятия соискателям были предложены более двух тысяч различных вакансий в городских и краевых предприятиях.