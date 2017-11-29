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11:14 (мск), источник: АиФ Владивосток

Безработные приморцы нашли себе работу на ярмарке вакансий во Владивостоке

В мероприятии приняли участие более 1,5 тысяч жителей края.

Около 1,5 тысяч жителей Приморья, оставшихся без работы, приняли участие в очередной ярмарке вакансий, пришедшей во Владивостоке на этой неделе. В рамках мероприятия соискателям были предложены более двух тысяч различных вакансий в городских и краевых предприятиях.

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