Автопоезд «Забота» помогает детям в Октябрьском районе Приморья

Сегодня специалисты по детскому здоровью ведут прием в селе Струговка, а 30 ноября ждут на осмотр и консультации юных жителей Синельниково-2, а также сел Гранатовка и Запроточное.

«Нами уже осмотрено 516 ребят разных возрастных категорий. Мы работаем как с организованными группами школьников, так и с детьми, которых приводят родители на консультативный прием», — сообщили в автопоезде «Забота».

Здесь также отметили, что самое большое количество приемов на сегодняшний день отмечено 28 ноября — 154 человека, а минимальное — 97 — 25 ноября.

«Мы работаем “до последнего пациента”, поэтому переживать, что вас не примут, не стоит. Главное пожелание — не забывать полис ОМС, а тем, кто обращается с консультативной просьбой, нужно иметь при себе амбулаторную карту и желательно все анализы, которые проходили до этого», — отметили в «Заботе».

Напомним, что детский автопоезд «Забота» будет работать в Октябрьском районе по 6 декабря включительно.

Известно, что за это время медицинский автопоезд побывает в селах Заречное, Чернятино, Новогеоргиевка и Покровка.

«График передвижения и часы работы специалистов автопоезда “Забота” можно уточнить в местной районной больнице, а также в ФАПах сел», — сообщили в департаменте здравоохранения.

«В нашей передвижной поликлинике дети могут пройти полный медицинский осмотр, а в случае необходимости получить направление к краевым специалистам во Владивосток», — напоминают в администрации передвижной клиники.

Напомним, что в среднем ежедневно к специалистам автопоезда обращаются от 90 до 130 человек. Среди заболеваний, которые чаще других выявляют у обратившихся за медпомощью приморцев, врачи отмечают сердечно-сосудистые, опорно-двигательной системы и заболевания глаз. У детей чаще других выявляются проблемы хирургического, ортопедического, гинекологического и стоматологического профилей.

Как подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков, обратиться за медицинской помощью к специалистам автопоезда «Забота» могут все желающие.

«Специалисты принимают и консультируют всех, кто пожелал обратиться за медицинской помощью. Уверен, что благодаря таким формам работы с населением количество и качество профилактических осмотров в Приморье должно вырасти», — отметил Павел Серебряков.

Отметим, что автопоезд «Забота» — проект, пользующийся огромной популярностью у жителей сел. Благодаря таким формам работы у них есть возможность, не выезжая в районные и краевые лечебно-профилактические учреждения, бесплатно, по полису ОМС пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначения на лечение, а при необходимости — и на дальнейшее бесплатное, более глубокое обследование или госпитализацию. Мероприятие организовано в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Напомним, «С 18 по 19 ноября автопоезд работал в Сергеевке, 20—21 ноября — в Жариково, а с 22 ноября на четыре дня сделает остановку в поселке Пограничный», — сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

Он отметил, что к врачам могут обращаться родители с детьми, проживающие и в других районах, если им это удобно.

«Медицинская помощь и консультация оказывается врачами “Заботы” всем, кому она необходима, для этого необходимо иметь полис и паспорт», — подчеркнул главный врач Приморья.