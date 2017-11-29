На Южном Урале похолодает до -18°С
Зима готовится вступить в свои права.
Зима готовится вступить в свои права.
Температура воздуха в Челябинской области продолжает понижаться, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, в ночь на 30 ноября столбики термометров опустятся до -8−13°С, а в горах и низинах — до -18°С. Днем в четверг воздух прогреется от -8°С до -3°С. Прогнозируют переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. При этом в Челябинске осадков