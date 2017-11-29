Пермяки живут в зоне электромагнитного риска

Источник: Вести - Пермь

В Перми 15 тысяч человек живут в зоне электромагнитного риска. Исследования провели ученые из Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения и Московского центра санитарии и эпидемиологии. Расчеты проводили в 109 тысячах точек, которые стали основой для геоинформационной системы.

Исследование показало, что в зоне повышенного электромагнитного поля находятся дома в микрорайоне Городские горки, поблизости с телебашней. Максимальное значение электромагнитного поля были выявлены на уровне 4−7 этажей. Там норма превышена до 5 раз.

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