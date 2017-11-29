Пермяки живут в зоне электромагнитного риска
В зоне повышенного электромагнитного поля находятся дома в микрорайоне Городские горки, поблизости с телебашней.
В зоне повышенного электромагнитного поля находятся дома в микрорайоне Городские горки, поблизости с телебашней.
В Перми 15 тысяч человек живут в зоне электромагнитного риска. Исследования провели ученые из Федерального научного центра
Исследование показало, что в зоне повышенного электромагнитного поля находятся дома в микрорайоне Городские горки, поблизости с телебашней. Максимальное значение электромагнитного поля были выявлены на уровне 4−7 этажей. Там норма превышена до 5 раз.
Нина Зайцева, директор Федерального научного центра