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11:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Подросток из Перми завел в Instagram аккаунт «Пьяный батя» и сделал отца-алкоголика звездой интернета

Сейчас на страничку с видеороликами о пьяных выходках мужчины подписано более 12 тысяч человек.

Профиль «Пьяный батя» появился в Instagram в ноябре 2016 года. Автор странички тогда учился в 11 классе одной из пермских школ.

— На этот инстаграм-аккаунт, с сегодняшнего дня, я буду заливать своего бухого батю, — так прокомментировал автор первое видео. На нем слегка нетрезвый мужчина исполняет зажигательный танец.

— С первого поста уже годнота, — начали комментировать ролики пользователи.

Это видео со ссылкой на страничку в Instagram автор проанонсировал в популярном сообществе «Двач». С тех пор количество подписчиков стало расти и сейчас приближается к 12 тысячам.

Судя по видео, опубликованному на страничке, отец автора — большой любитель повеселиться, вне зависимости от того, есть повод или нет. Герой почти всегда предстает перед зрителями в подпитии разной степени: от легкого веселого баловства до почти бессознательного мычания. Порой он напивается так, что просто не в силах добраться до кровати, тогда его супруга пытается его поднять, или же просто приносит ему тазик.

— Что, батя, как выходные проведешь? — спрашивает за кадром автор видео.

— Бухать буду, — с улыбкой признается герой, пританцовывая и играя мускулами.

Отметим, что иногда он не только пьет, но и занимается спортом, впрочем, зачастую тренировки перемежаются с возлияниями, и, в конце концов, все снова заканчивается пьянством.

Но самым любимым занятием «Пьяного бати» остаются веселые танцы. У него даже есть фирменное па, которое состоит из ритмичных круговых движений тазом.

— Батя танцует как бог, — комментируют подписчики и просят выкладывать больше видео.

Сейчас автор канала — первокурсник пермского классического университета. Парень предпочитает не называть своего имени и не раскрывать подробностей биографии. Известно только что он вместе с родителями и сводной старшей сестрой живет в общежитии, в котором семья занимает две комнаты.

Кроме пьяного отца в кадре часто можно увидеть маму автора. На видео женщина, как правило пытается справиться с неадекватным мужем. Еще одна героиня видео — сводная сестра автора Ангелина.

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