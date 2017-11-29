Подросток из Перми завел в Instagram аккаунт «Пьяный батя» и сделал отца-алкоголика звездой интернета
Сейчас на страничку с видеороликами о пьяных выходках мужчины подписано более 12 тысяч человек.
Сейчас на страничку с видеороликами о пьяных выходках мужчины подписано более 12 тысяч человек.
Профиль «Пьяный батя» появился в Instagram в ноябре 2016 года. Автор странички тогда учился в 11 классе одной из пермских школ.
— На этот
— С первого поста уже годнота, — начали комментировать ролики пользователи.
Это видео со ссылкой на страничку в Instagram автор проанонсировал в популярном сообществе «Двач». С тех пор количество подписчиков стало расти и сейчас приближается к 12 тысячам.
Судя по видео, опубликованному на страничке, отец автора — большой любитель повеселиться, вне зависимости от того, есть повод или нет. Герой почти всегда предстает перед зрителями в подпитии разной степени: от легкого веселого баловства до почти бессознательного мычания. Порой он напивается так, что просто не в силах добраться до кровати, тогда его супруга пытается его поднять, или же просто приносит ему тазик.
— Что, батя, как выходные проведешь? — спрашивает за кадром автор видео.
— Бухать буду, — с улыбкой признается герой, пританцовывая и играя мускулами.
Отметим, что иногда он не только пьет, но и занимается спортом, впрочем, зачастую тренировки перемежаются с возлияниями, и, в конце концов, все снова заканчивается пьянством.
Но самым любимым занятием «Пьяного бати» остаются веселые танцы. У него даже есть фирменное па, которое состоит из ритмичных круговых движений тазом.
— Батя танцует как бог, — комментируют подписчики и просят выкладывать больше видео.
Сейчас автор канала — первокурсник пермского классического университета. Парень предпочитает не называть своего имени и не раскрывать подробностей биографии. Известно только что он вместе с родителями и сводной старшей сестрой живет в общежитии, в котором семья занимает две комнаты.
Кроме пьяного отца в кадре часто можно увидеть маму автора. На видео женщина, как правило пытается справиться с неадекватным мужем. Еще одна героиня видео — сводная сестра автора Ангелина.