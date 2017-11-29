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11:16 (мск), источник: ivbg.ru

Названы самые перспективные профессии России в 2018 году

Портал GorodRabot.ru назвал самые перспективные профессии России в 2018 году.

Источник: Reuters

По прогнозам портала, одна из наиболее востребованных профессий будущего года — специалист по блокчейну. Активный интерес к технологии в России появился только в 2017, и уже приобрел стихийный характер. Если в начале 2017 на GorodRabot.ru не было ни одной вакансии для блокчейн-специалистов, сегодня на сайте около 200 предложений в области «Blockchain».

Заработная плата в этой сфере варьируется от 30 до 600 тысяч рублей. Однако, растущий спрос поднимет зарплаты еще выше.

Некоторые изменения произошли и в банковской сфере России, а именно — в системе эквайринга. Угроза блокирования западных платёжных систем на территории РФ спровоцировала рост интереса к разработке в 2017 и рост количества вакансий в банковской сфере: число предложений работы увеличилось на 10 тысяч позиций (по статистике gorodrabot.ru, январь-октябрь 2017). Зарплата специалистов по эквайрингу составляет от 30 до 250 тысяч рублей.

Иза-за активного выхода российского бизнеса в онлайн набирает популярность работа SEO-специалиста. Зарплатный диапазон — от 15 до 300 тысяч рублей.

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