В Самаре нашли компанию для отлова бродячих собак и кошек
В 2018 году в Самаре должны отловить около семи тысяч бродячих животных.
В 2018 году в Самаре должны отловить около семи тысяч бродячих животных.
В Самаре выбрали нового подрядчика для отлова бродячих животных — контракт выиграло ООО «Современные экологические технологии», сообщает сайт госзакупок.
Максимальная стоимость контракта составляла 8 899 965 рублей, компания предложила свои услуги за 8 855 465,17 рублей.
За эти деньги Общество с 1 января по 26 декабря 2018 года должно отловить 6880 бродячих собак и 50 кошек. Отловленных животных осмотрит ветеринар, после чего примет решение усыплять животное или стерилизовать. Стерилизованным животным сделают прививки, чипируют или пометят, отрезав кончик уха, затем выпустят на территории, максимально приближенные к месту отлова.
Породистых животных или с ошейниками, будут содержать в течение трех дней и передавать на передержку на время поиска владельца.