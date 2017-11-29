В Самаре нашли компанию для отлова бродячих собак и кошек

За эти деньги Общество с 1 января по 26 декабря 2018 года должно отловить 6880 бродячих собак и 50 кошек. Отловленных животных осмотрит ветеринар, после чего примет решение усыплять животное или стерилизовать. Стерилизованным животным сделают прививки, чипируют или пометят, отрезав кончик уха, затем выпустят на территории, максимально приближенные к месту отлова.