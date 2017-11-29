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11:19 (мск), источник: Sputnik.by

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на пятницу 1 декабря

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на пятницу 1 декабря, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Источник: Sputnik.by

По информации синоптиков, в ближайшие дни в Беларуси ожидается ненастная погода, пройдут обильные осадки — в основном мокрый снег.

«В пятницу 1 декабря в ночные и утренние часы на большей части территории республики ожидается усиление ветра», — сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что его порывы будут достигать скорости 15−20 метров в секунду. В связи с этим в стране объявлен предпоследний — оранжевый — уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным жертвам среди населения.

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