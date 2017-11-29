Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на пятницу 1 декабря
МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Штормовое предупреждение
МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Штормовое предупреждение
По информации синоптиков, в ближайшие дни в Беларуси ожидается ненастная погода, пройдут обильные осадки — в основном мокрый снег.
«В пятницу 1 декабря в ночные и утренние часы на большей части территории республики ожидается усиление ветра», — сказали в Гидромете.
Там также уточнили, что его порывы будут достигать скорости 15−20 метров в секунду. В связи с этим в стране объявлен предпоследний — оранжевый — уровень опасности.
Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на