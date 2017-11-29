ГУВД: информация о пьяном милиционере с пистолетом оказалась фейком

— Минчанка рассказала о происшествии в общественном транспорте. По ее словам, в автобус поздно вечером зашел нетрезвый мужчина, у которого «под курткой оказалась форма милиции, затем он достал табельное оружие и направил его в сторону, где сидят люди». Проведенная проверка показала, что эта информация не соответствует действительности, — сообщает ГУВД. — На самом деле на телефон «102» позвонил молодой человек и сообщил, что в автобусе один из пассажиров достал пистолет, передернул затвор и направил в сторону пассажиров.