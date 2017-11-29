У жительницы Кузбасса незаконно удерживали деньги из детского пособия
У женщины была задолженность по кредитным платежам.
У женщины была задолженность по кредитным платежам.
У жительницы Кемеровской области незаконно удерживали детской пособие в счет погашения долга по кредитам.
По информации
Выяснилось, что
Прокурор Кемеровского района внес руководителю УФССП РФ по Кемеровской области представление и потребовал устранить нарушения. Сейчас женщина получила незаконно удержанные денежные средства, а виновное должностное лицо потеряло часть премиального вознаграждения.