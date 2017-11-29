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11:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

У жительницы Кузбасса незаконно удерживали деньги из детского пособия

У женщины была задолженность по кредитным платежам.

У жительницы Кемеровской области незаконно удерживали детской пособие в счет погашения долга по кредитам.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство, так как у неё сформировалась задолженность по кредитным платежам. С банковского счета женщины удерживались средства в счет погашения долга, которые являлись детским пособием. С сентября 2016 года по март 2017 года было удержано 7 470 рублей.

Выяснилось, что судебный-пристав исполнитель не истребовал от банка информацию, откуда поступают денежные средства на счет должника, и не проверил, можно ли их удерживать. В марте женщина обратилась с заявлением о возврате денежных средств, но деньги до октября на счет не поступили. Все это время судебный пристав не контролировал возврат незаконно удержанных денежных средств.

Прокурор Кемеровского района внес руководителю УФССП РФ по Кемеровской области представление и потребовал устранить нарушения. Сейчас женщина получила незаконно удержанные денежные средства, а виновное должностное лицо потеряло часть премиального вознаграждения.

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