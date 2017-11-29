У жительницы Кузбасса незаконно удерживали деньги из детского пособия

У жительницы Кемеровской области незаконно удерживали детской пособие в счет погашения долга по кредитам.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство, так как у неё сформировалась задолженность по кредитным платежам. С банковского счета женщины удерживались средства в счет погашения долга, которые являлись детским пособием. С сентября 2016 года по март 2017 года было удержано 7 470 рублей.

Выяснилось, что судебный-пристав исполнитель не истребовал от банка информацию, откуда поступают денежные средства на счет должника, и не проверил, можно ли их удерживать. В марте женщина обратилась с заявлением о возврате денежных средств, но деньги до октября на счет не поступили. Все это время судебный пристав не контролировал возврат незаконно удержанных денежных средств.