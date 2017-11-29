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11:24 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, почему астма чаще поражает женщин, чем мужчин

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Астма гораздо чаще поражает женщин, чем мужчин, по той причине, что их половые гормоны не блокируют воспаления и не замедляют выделение слизи легкими, как это делает тестостерон, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Источник: РИА "Новости"

«Когда мы начали проводить эти эксперименты, мы были уверены в том, что в развитии астмы виноват эстроген, ускоряющий развитие воспалений, а не замедляющий их, как это делает тестостерон. К нашему удивлению, оказалось, что ключевую роль во всех этих процессах играет только лишь мужской гормон», — заявила Доун Ньюкомб (Dawn Newcomb) из университета Вандербильта в Нэшвилле (США).

Астма — это хроническое воспаление органов дыхания, которое выражается в приступах удушья различной силы и продолжительности. Они возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаления в дыхательных проходах и заставляющие их сужаться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время от астмы страдает 300 миллионов человек, и каждое десятилетие число больных возрастает в полтора раза.

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Одной из отличительных черт астмы является то, что большая часть ее жертв является представительницами слабого пола. Как показывают недавние наблюдения французских и испанских медиков, женщины страдают от астмы примерно в два раза чаще мужчин, и при этом их чаще поражают самые серьезные формы этой болезни, чем представителей сильного пола.

Ньюкомб и ее коллеги раскрыли одну из главных причин этого, изучая то, как была устроена легочная ткань у астматиков и здоровых мужчин и женщин, а также у мышей, страдавших от аналогичных проблем.

Как показали эти наблюдения, легкие всех астматиков объединяла одна общая вещь — в них содержалось большое количество так называемых лимфоидных клеток второго типа, одного из ключевых компонентов врожденной иммунной системы. Эти тельца отвечают за запуск воспалительной реакции в тех случаях, когда в легких или в других частях тела начинают размножаться болезнетворные бактерии.

Этих клеток, по словам ученых, было заметно больше в легких женщин-астматиков и мышей-самок, что заставило биологов проверить, как на их поведение влияют половые гормоны, в том числе эстроген и тестостерон.
Болезнь
Бронхиальная астма

К большому удивлению биологов, женские гормоны никак не влияли на поведение и развитие этих клеток — их число и уровень активности в легочной ткани оставался на одном и том же уровне при добавлении любых количеств эстрогена и прогестерона. С другой стороны, добавление даже небольших количеств тестостерона и его производных «усмирило» лимфоидные клетки — они прекратили размножаться и вызывать воспаления.

Подобные различия в действии гормонов на иммунную систему, как отмечают биологи, могут объяснять то, почему женщины в два раза чаще страдают от астмы, чем мужчины. С другой стороны, Ньюкомб и ее коллеги подчеркивают, что в развитии этой болезни задействовано множество других факторов, часть из которых может тоже быть связана с этими различиями.

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