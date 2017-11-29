Эпидемия гриппа обошла стороной Новосибирск

Источник: РИА "Новости"

Такими наблюдениями Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) поделился Роспотребнадзор в среду, 29 ноября.

«По информации ЕРБ ВОЗ, во всех странах Европейского региона активность гриппа остается на низком уровне, отмечаются единичные находки вирусов гриппа», — цитирует сообщения информагентств сайт «Известий». При этом небольшое превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано всего в двух регионах страны за счет заболеваемости детей.

13 ноября Роспотребнадзор сообщил о том, что почти 63 млн жителей России, или 43,4% от общей численности населения страны, прошли вакцинацию против гриппа. По охвату населения вакцинацией лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Пензенская область и Республика Тыва.