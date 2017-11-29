Эпидемия гриппа обошла стороной Новосибирск
Низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ отмечается в этом году на территории России. Случаев гриппа в Новосибирске и районах области пока не зарегистрировано.
Низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ отмечается в этом году на территории России. Случаев гриппа в Новосибирске и районах области пока не зарегистрировано.
Такими наблюдениями Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) поделился Роспотребнадзор в среду, 29 ноября.
«По информации ЕРБ ВОЗ, во всех странах Европейского региона активность гриппа остается на низком уровне, отмечаются единичные находки вирусов гриппа», — цитирует сообщения информагентств сайт «Известий». При этом небольшое превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано всего в двух регионах страны за счет заболеваемости детей.
13 ноября Роспотребнадзор сообщил о том, что почти 63 млн жителей России, или 43,4% от общей численности населения страны, прошли вакцинацию против гриппа. По охвату населения вакцинацией лидируют Москва,
В Новосибирске, по данным на 28 ноября, зарегистрировано 16612 случаев заболеваемости ОРВИ, показатель ниже эпидпорога на 8,5%. «Случаев гриппа не зарегистрировано», — добавили VN.ru в региональном управлении Роспотребнадзора. Отметим, что в регионе привито против гриппа 1198971 человек. Это 43,2% от всего населения области.