В ДГТУ наградили авторов лучших стартапов и соцпроектов
В ДГТУ наградили победителей конкурса студенческих инициатив. Авторы лучших стартапов и социальных проектов получили сертификаты на крупные суммы.
В ДГТУ наградили победителей конкурса студенческих инициатив. Авторы лучших стартапов и социальных проектов получили сертификаты на крупные суммы.
Победил проект сестёр Выскребенцевых — парк для экстремальных видов спорта. Девушки получили 1 миллион рублей. Это стало возможно благодаря крупному гранту от благотворительного фонда Потанина.
«Стоимость проекта — 4 миллиона 50 тысяч рублей. Мы выиграли грант, осталось собрать еще 1,5 миллиона рублей», — рассказала Алина Выскребенцева.