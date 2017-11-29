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17:43 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В ДГТУ наградили авторов лучших стартапов и соцпроектов

В ДГТУ наградили победителей конкурса студенческих инициатив. Авторы лучших стартапов и социальных проектов получили сертификаты на крупные суммы.

Победил проект сестёр Выскребенцевых — парк для экстремальных видов спорта. Девушки получили 1 миллион рублей. Это стало возможно благодаря крупному гранту от благотворительного фонда Потанина.

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«Стоимость проекта — 4 миллиона 50 тысяч рублей. Мы выиграли грант, осталось собрать еще 1,5 миллиона рублей», — рассказала Алина Выскребенцева.

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