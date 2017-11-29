В Казани откроется мемориальный музей-квартира Николая Лобачевского
(Город Казань KZN.RU, 29 ноября). 1 декабря в ректорском домике КФУ состоится открытие мемориального
(Город Казань KZN.RU, 29 ноября). 1 декабря в ректорском домике КФУ состоится открытие мемориального
В этот же день в КФУ в 11.00 пройдет торжественное заседание, посвященное 225-летию ученого и вручение премии им. Н. И. Лобачевского американскому математику Ричарду Мелвину Шену. В заседании примут участие выдающиеся ученые Татарстана, потомки Николая Ивановича и другие гости. Так, на юбилейных мероприятиях в Казани ожидается присутствие правнучки Елены Николаевны и праправнучки Ирины Сергеевны Лобачевских (по линии старшего сына Николая Николаевича), а также праправнука Дмитрия Юрьевича Ламбрианиди (по линии младшего сына Дмитрия Николаевича).
Кроме того, в 15.00 в Историческом актовом зале университета состоится торжественный праздник лицея им. Н. И. Лобачевского с участием потомков ученого и почетных попечителей лицея. В рамках праздника пройдет театрализованное представление, награждение лучших учащихся и церемония посвящения в лицеисты. На вечере потомки Николая Ивановича вручат памятные подарки победителям республиканского интеллектуального конкурса «Эрудит Татарстана» 2017 года.
Также 1 декабря будут возлагаться цветы к памятнику Н. И. Лобачевского на Арском кладбище Казани, где покоится прах великого ученого, сообщают в лицее.