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12:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани откроется мемориальный музей-квартира Николая Лобачевского

(Город Казань KZN.RU, 29 ноября). 1 декабря в ректорском домике КФУ состоится открытие мемориального музея-квартиры выдающегося ученого с мировым именем, великого геометра, ректора Казанского университета Н. И. Лобачевского. Мероприятие приурочено к 225 дню рождения Николая Ивановича.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В этот же день в КФУ в 11.00 пройдет торжественное заседание, посвященное 225-летию ученого и вручение премии им. Н. И. Лобачевского американскому математику Ричарду Мелвину Шену. В заседании примут участие выдающиеся ученые Татарстана, потомки Николая Ивановича и другие гости. Так, на юбилейных мероприятиях в Казани ожидается присутствие правнучки Елены Николаевны и праправнучки Ирины Сергеевны Лобачевских (по линии старшего сына Николая Николаевича), а также праправнука Дмитрия Юрьевича Ламбрианиди (по линии младшего сына Дмитрия Николаевича).

Кроме того, в 15.00 в Историческом актовом зале университета состоится торжественный праздник лицея им. Н. И. Лобачевского с участием потомков ученого и почетных попечителей лицея. В рамках праздника пройдет театрализованное представление, награждение лучших учащихся и церемония посвящения в лицеисты. На вечере потомки Николая Ивановича вручат памятные подарки победителям республиканского интеллектуального конкурса «Эрудит Татарстана» 2017 года.

Также 1 декабря будут возлагаться цветы к памятнику Н. И. Лобачевского на Арском кладбище Казани, где покоится прах великого ученого, сообщают в лицее.

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В Казани откроется мемориальный музей-квартира Николая Лобачевского
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