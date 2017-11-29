В Казани откроется мемориальный музей-квартира Николая Лобачевского

В этот же день в КФУ в 11.00 пройдет торжественное заседание, посвященное 225-летию ученого и вручение премии им. Н. И. Лобачевского американскому математику Ричарду Мелвину Шену. В заседании примут участие выдающиеся ученые Татарстана, потомки Николая Ивановича и другие гости. Так, на юбилейных мероприятиях в Казани ожидается присутствие правнучки Елены Николаевны и праправнучки Ирины Сергеевны Лобачевских (по линии старшего сына Николая Николаевича), а также праправнука Дмитрия Юрьевича Ламбрианиди (по линии младшего сына Дмитрия Николаевича).