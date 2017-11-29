Звезду Смерти предложили носить на шее

Организация ThinkGeek представила ожерелье, состоящее из уменьшенных копий планет и звезд галактики из фильма «Звездные войны». В украшение входит и фигурка Звезды смерти. На цепочке подвешены также серебряные модели кораблей-истребителей из киноленты. Копии планет сделаны из пластика и полудрагоценных камней.