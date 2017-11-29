Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Курящие на балконе россияне будут выплачивать компенсацию соседям
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на май
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
СМИ: Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
14«Мисс Вселенная — 2017»
12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезду Смерти предложили носить на шее

Организация ThinkGeek представила ожерелье, состоящее из уменьшенных копий планет и звезд галактики из фильма «Звездные войны». В украшение входит и фигурка Звезды смерти. На цепочке подвешены также серебряные модели кораблей-истребителей из киноленты. Копии планет сделаны из пластика и полудрагоценных камней.

Организация ThinkGeek представила ожерелье, состоящее из уменьшенных копий планет и звезд галактики из фильма «Звездные войны». В украшение входит и фигурка Звезды смерти, сообщает Mashable в среду, 29 ноября.

На цепочке подвешены также серебряные модели космических кораблей-истребителей из киноленты. Копии планет сделаны из пластика и полудрагоценных камней. Стоимость украшения составляет 40 долларов.

1 ноября сообщалось, что бренд Swarovski выпустил коллекционную фигурку главного антигероя саги «Звездные войны» Дарта Вейдера, покрытого фирменными кристаллами. Ее стоимость составляет 10 250 долларов. Тираж серии не превышает 300 единиц. Дарт Вейдер запечатлен со своим красным мечом.

«Звездные войны» — фантастическая киносага, первый фильм которой, «Эпизод IV: Новая надежда», снятый Джорджем Лукасом, вышел 25 мая 1977 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин: Россия должна быть готова к войне
Почему школьник из ЯНАО был прав, пожалев солдат вермахта
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Железную дорогу в обход Украины запустят до конца года
«Коктейль Родченкова»: о чем информатор ВАДА писал в дневниках
В ГД внесен законопроект о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
Разгонный блок «Фрегат» не могут найти на орбите
В России резко подорожала икра
Формула-Е выставила свой болид против гепарда (видео)
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен Актриса рассказала о неудачном первом опыте откровенных съемок
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Бывшая жена Джигарханяна ждет ребенка По данным источника, Виталина Цымбалюк-Романовская недавно лежала в частной клинике на сохранении.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь