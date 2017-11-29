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11:42 (мск), источник: Om1.ru

Вместе со снегом в Омск придёт потепление

Стало известно, какими будут последний день осени и первый день зимы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 87% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

На смену странной бесснежной и морозной погоде скоро придёт настоящая зима. Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы прогнозирует с завтрашнего дня потепление и снег.

В последний день календарной осени, 30 ноября, омичей по-прежнему ожидает гололедица. Ночь наконец-то будет сравнительно тёплой: −13…−18°, а при натекании облачности — до -6°. Ночью и утром в Омской области будет туманно. Днём потеплеет до −5…−10°. Местами пройдёт слабый снег, появится изморозь.

Первая зимняя ночь на 1 декабря ожидается морозной: −9…−14°, при прояснении до -19°. Днём температура воздуха поднимется до −5…−10°. Местами выпадет небольшой снег. Примерно такая же погода будет и в субботу, 2 декабря.

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