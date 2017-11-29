Вместе со снегом в Омск придёт потепление
Стало известно, какими будут последний день осени и первый день зимы.
Стало известно, какими будут последний день осени и первый день зимы.
На смену странной бесснежной и морозной погоде скоро придёт настоящая зима.
В последний день календарной осени, 30 ноября, омичей
Первая зимняя ночь на 1 декабря ожидается морозной: −9…−14°, при прояснении до -19°. Днём температура воздуха поднимется до −5…−10°. Местами выпадет небольшой снег. Примерно такая же погода будет и в субботу, 2 декабря.