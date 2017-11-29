Вместе со снегом в Омск придёт потепление

Источник: РИА "Новости"

На смену странной бесснежной и морозной погоде скоро придёт настоящая зима. Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы прогнозирует с завтрашнего дня потепление и снег.

В последний день календарной осени, 30 ноября, омичей по-прежнему ожидает гололедица. Ночь наконец-то будет сравнительно тёплой: −13…−18°, а при натекании облачности — до -6°. Ночью и утром в Омской области будет туманно. Днём потеплеет до −5…−10°. Местами пройдёт слабый снег, появится изморозь.