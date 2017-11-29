Налоговики объяснили, почему омичи получают «письма счастья» из Красноярска
Омское управление федеральной налоговой службы сегодня провело
Омское управление федеральной налоговой службы сегодня провело
В том числе представители УФНС объяснили, почему омичи получают письма с уведомлениями из Красноярска.
«Это важно отметить, потому что к нам поступает вал обращений, люди спрашивают — почему мне пришло письмо не из Омска, я что, налоги в Красноярск плачу? А там просто находится федеральное казенное учреждение “Налог-сервис”, где печатаются уведомления. Непосредственно в уведомлении указан код налогового органа, где производится расчёт. Налог рассчитывается по месту нахождения объекта», — сообщили налоговики.
Отметим, с этого года при налогообложении квартир и участков учитывается кадастровая, а не инвентаризационная стоимость, поэтому платить придется больше. Однако разработана система поэтапного повышения, и скачок не будет болезненным. К тому же владельцы ряда квартир, наоборот, станут отчислять меньше.