Налоговики объяснили, почему омичи получают «письма счастья» из Красноярска

В том числе представители УФНС объяснили, почему омичи получают письма с уведомлениями из Красноярска.

«Это важно отметить, потому что к нам поступает вал обращений, люди спрашивают — почему мне пришло письмо не из Омска, я что, налоги в Красноярск плачу? А там просто находится федеральное казенное учреждение “Налог-сервис”, где печатаются уведомления. Непосредственно в уведомлении указан код налогового органа, где производится расчёт. Налог рассчитывается по месту нахождения объекта», — сообщили налоговики.