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11:41 (мск), источник: СуперОмск

Налоговики объяснили, почему омичи получают «письма счастья» из Красноярска

Омское управление федеральной налоговой службы сегодня провело пресс-конференцию по поводу уплаты имущественных налогов, которые нужно внести до 1 декабря.

В том числе представители УФНС объяснили, почему омичи получают письма с уведомлениями из Красноярска.

«Это важно отметить, потому что к нам поступает вал обращений, люди спрашивают — почему мне пришло письмо не из Омска, я что, налоги в Красноярск плачу? А там просто находится федеральное казенное учреждение “Налог-сервис”, где печатаются уведомления. Непосредственно в уведомлении указан код налогового органа, где производится расчёт. Налог рассчитывается по месту нахождения объекта», — сообщили налоговики.

Отметим, с этого года при налогообложении квартир и участков учитывается кадастровая, а не инвентаризационная стоимость, поэтому платить придется больше. Однако разработана система поэтапного повышения, и скачок не будет болезненным. К тому же владельцы ряда квартир, наоборот, станут отчислять меньше.

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