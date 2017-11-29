В Большереченском зоопарке откроют резиденцию Снежной Королевы

Для посетителей предусмотрена сказочная экскурсия с конкурсно-игровой программой, множеством сюрпризов, приключений и сказочных героев. В конце экскурсии Дед Мороз и Снегурочка напоят омичей горячим чаем с угощеньями и заведут хоровод вокруг елки.