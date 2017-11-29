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11:40 (мск), источник: СуперОмск

В Большереченском зоопарке откроют резиденцию Снежной Королевы

Зоопарк приглашает своих гостей во «Владения Снежной Королевы» и предлагает им принять участие в новогоднем приключении «В поисках Деда Мороза».

Для посетителей предусмотрена сказочная экскурсия с конкурсно-игровой программой, множеством сюрпризов, приключений и сказочных героев. В конце экскурсии Дед Мороз и Снегурочка напоят омичей горячим чаем с угощеньями и заведут хоровод вокруг елки.

Новогодняя резиденция «Владения Снежной Королевы» будет работать с 18 декабря по 15 февраля. Сказочная экскурсия обойдется в 380 рублей для взрослого и в 180 рублей для ребенка.

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