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12:31 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже необходимо построить девять новых школ, заявили власти

ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Девять школ необходимо построить в ближайшие годы в новых микрорайонах Воронежа, сообщает правительство региона.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году строительные и ремонтные работы велись в 230 школах области. Губернатор региона Алексей Гордеев накануне посетил общеобразовательную школу № 102 на улице Шишкова в Воронеже, которую готовят к сдаче в эксплуатацию к концу года. Учеников новое образовательное учреждение примет с 10 января 2018 года. Новое учебное заведение рассчитано на 1224 места. На сегодняшний день уже поданы 974 заявления на обучение.

В ходе посещения объекта Гордеев отметил, что в 2017 году региону предоставлена субсидия из федерального бюджета на строительство в Воронеже двух объектов на 1594 места — школа № 102 и пристройка к школе № 54.

«В конце года завершается целый ряд федеральных программ, в том числе и программа в сфере образования. Нам в рамках федерального финансирования на этот год выделено 560 миллионов рублей плюс наши областные средства — всего порядка 800 миллионов рублей. Мы должны к концу года отчитаться объектами», — сказал Гордеев.

Глава региона добавил, что всего в Воронеже необходимо построить еще порядка девяти школ.

«Есть план размещения этих объектов с учетом того, что появляются новые микрорайоны. Очень хотелось бы, чтобы федеральная программа продолжала действовать. На ближайшие годы такое решение уже принято на уровне президента РФ, и мы сможем с учетом софинансирования реализовать в ближайшие годы эти планы», — сказал губернатор.

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 В Воронеже необходимо построить девять новых школ, заявили власти
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