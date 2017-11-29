В Воронеже необходимо построить девять новых школ, заявили власти

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году строительные и ремонтные работы велись в 230 школах области. Губернатор региона Алексей Гордеев накануне посетил общеобразовательную школу № 102 на улице Шишкова в Воронеже, которую готовят к сдаче в эксплуатацию к концу года. Учеников новое образовательное учреждение примет с 10 января 2018 года. Новое учебное заведение рассчитано на 1224 места. На сегодняшний день уже поданы 974 заявления на обучение.

В ходе посещения объекта Гордеев отметил, что в 2017 году региону предоставлена субсидия из федерального бюджета на строительство в Воронеже двух объектов на 1594 места — школа № 102 и пристройка к школе № 54.

«В конце года завершается целый ряд федеральных программ, в том числе и программа в сфере образования. Нам в рамках федерального финансирования на этот год выделено 560 миллионов рублей плюс наши областные средства — всего порядка 800 миллионов рублей. Мы должны к концу года отчитаться объектами», — сказал Гордеев.

Глава региона добавил, что всего в Воронеже необходимо построить еще порядка девяти школ.