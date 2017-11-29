В Воронеже благоустраивают бульвар на улице Чапаева

Поздняя осень — не помеха для благоустройства города. На днях на бульваре «Чапаева» для удобства горожан установили семь скамеек. Средства на эти цели выделил один из банков в рамках муниципально-частного партнерства. На прилегающей к бульвару территории проживает 5,5 тысяч горожан, которые теперь смогут отдыхать здесь.