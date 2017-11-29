В Воронеже благоустраивают бульвар на улице Чапаева
Работы ведут на спонсорские средства.
Работы ведут на спонсорские средства.
Поздняя осень — не помеха для благоустройства города. На днях на бульваре «Чапаева» для удобства горожан установили семь скамеек. Средства на эти цели выделил один из банков в рамках
С наступлением весны благоустройство бульвара и территории с выходом на улицу Грамши продолжится. В планах спонсора оборудовать тротуары, разбить клумбы, посадить новые деревья и кустарники. Об этом рассказал Константин Григорьев, директор по развитию банка, на встрече с главой Ленинского района Сергеем Корчевниковым.