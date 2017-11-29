Не учат в школе

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Большая часть учеников московских автошкол, желающих управлять легковой машиной, не могут сдать экзамен в ГИБДД с первого раза. В Госавтоинспекции констатируют: уровень подготовки низкий, кандидатов в водители не учат, а натаскивают на экзамены, а сами автошколы преследуют в основном коммерческие цели. Сами автошколы с подобной оценкой не согласны.

О чем говорят данные ГИБДД

Данные о результатах сдачи экзаменов среди выпускников автошкол Москвы опубликованы на сайте УГИБДД Москвы. «Ъ» проанализировал сведения, касающиеся кандидатов, претендующих на получение прав категории B. Из них следует: в среднем теоретический экзамен с первого раза сдают около 50,2% всех выпускников, «площадку» — 30,7%, «город» — только 29,3%.

Более 70% сдающих вынуждены были приходить на экзамен повторно. Выпускники некоторых образовательных учреждений вообще не приходили на экзамены: как правило, это связано с прекращением действия заключений ГИБДД.

«Ъ» попросил прокомментировать данные начальника отдела экзаменационной работы ГИБДД ГУ МВД России по Москве Анатолия Мисенко.

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— Как вы оцениваете уровень подготовки в автошколах?

— Скорее низкий.

— У некоторых школ видна серьезная разница между результатами в разных дисциплинах. Условно, теорию с первого раза сдали 50%, но площадку и город — только 5% выпускников. Объясните, почему так происходит?

— Все зависит от качества работы преподавателей, плюс ПДД легче и быстрее выучить. Глобальная проблема в том, что большинство автошкол не готовят людей к умению водить, а натаскивают для сдачи экзаменов. В случае с теорией идет зубрежка экзаменационных билетов, они все есть в интернете.

В случае с городом — бесконечно катаются по учебным маршрутам, их все знают, они тоже в открытом доступе. А потом, получив права, теряются в незнакомых местах и провоцируют аварии. Анатолий Мисенко Начальник отдела экзаменационной работы ГИБДД ГУ МВД России по Москве

Конечно, нельзя говорить про всех: есть руководители автошкол, которые искренне хотят выпускать на дорогу умелых водителей, и добиваются этого.

— Выходит, что данные из ваших «рейтингов» назвать нельзя объективными.

— На 100% нет. Мы ведь не знаем наверняка — ученик сдал экзамен, потому что выучил учебный маршрут и зазубрил билеты, или все-таки освоил теорию и практику, искренне желая уметь хорошо водить машину. Но определенную информацию для размышления наши данные все-таки могут дать.

С чего все начиналось

Напомним, что с 2011 года в России проводится реформа образования кандидатов в водители. Ранее были введены новые категории водительских прав, включая М (мопеды). В августе 2014 года были существенно ужесточены требования к автошколам, с 1 сентября 2016 года — усложнены экзамены для граждан, желающих стать водителями, 14 октября 2017 года — правила были уточнены.

Эксперты утверждают, что результаты реформы уже ощущаются: количество ДТП, совершенных начинающими водителям, сократилось с 2015 года на 46,5%.

При этом споры между автошколами и ГИБДД все равно остаются. В частности, образовательные организации хотят, чтобы государство оплачивало аренду учебных автомобилей и площадок (используются на экзаменах), а также боролась с автошколами-мошенниками, которые предлагают курсы по слишком низкой цене. Госавтоинспекция же требует от автошкол более качественной подготовки.

Что думают на этот счет автошколы

«Ъ» опросил руководителей некоторых столичных автошкол, попавших в «рейтинг» УГИБДД Москвы, прокомментировать сложившуюся ситуацию:

— Гендиректор «Автошколы “Мастерская АВ”» Артур Пискунов (результаты выпускников: теория с первого раза — 71%, площадка — 26%, город — 0%):

— Не имею понятия, почему у нас ноль процентов в городе: наши выпускники регулярно и с первого раза сдают экзамены, это точно.

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В любом случае этот показатель сам по себе совершенно ни о чем не говорит: способность сдать экзамен и умение водить машину — совершенно разные вещи. Артур Пискунов Гендиректор «Автошколы “Мастерская АВ”»

Экзамен сдать с первого раза сложно, в том числе и психологически, некоторые люди просто боятся людей в погонах. Кроме того, год назад правила приема экзаменов изменились, и теперь даже за незначительную мелочь, не играющую роли в реальных дорожных условиях, начисляют штрафные баллы. Ну как можно после 56 часов вождения требовать с человека, чтобы он ездил так же, как и все окружающие водители с опытом по пять-десять лет? Поэтому я бы не ориентировался на эти таблицы.

— Гендиректор автошколы «Авто-механика» Александр Максимов (результаты выпускников: теория с первого раза — 16%, площадка — 9%, город — 1%):

— Да, это официальные данные, мы их знаем. Основная причина — низкая дисциплина среди учеников, которые пропускают занятия и плохо готовятся, в итоге некоторые сдают по четыре-пять раз. Сколько попыток будет на экзамене — не так и важно, главное, чтобы в итоге на дорогу вышел подготовленный водитель. Граждане, выбирающие автошколу, на таблицы ГИБДД редко ориентируются: им важнее скорее близость к дому и отзывы в интернете.

— Гендиректор «Автошколы СИТИ» Хабиб Абдуллаев (результаты выпускников: теория с первого раза — 90%, площадка — 25%, город — 75%):

— У нас очень жесткий внутренний тест, поэтому на экзамен в ГИБДД проходят только самые подготовленные. Относительно низкий уровень сдачи на площадке объясняется тем, что многие привыкают учиться на одной машине, а на экзамене садятся в другой автомобиль, начинают нервничать, допускают неверные действия и всякие нелепые ошибки. Уже потом, набравшись уверенности, сдают площадку и город.