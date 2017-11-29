Не учат в школе
Как в Москве готовят будущих водителей.
Как в Москве готовят будущих водителей.
Большая часть учеников московских автошкол, желающих управлять легковой машиной, не могут сдать экзамен в ГИБДД с первого раза. В Госавтоинспекции констатируют: уровень подготовки низкий, кандидатов в водители не учат, а натаскивают на экзамены, а сами автошколы преследуют в основном коммерческие цели. Сами автошколы с подобной оценкой не согласны.
О чем говорят данные ГИБДД
Данные о результатах сдачи экзаменов среди выпускников автошкол Москвы опубликованы на сайте УГИБДД Москвы. «Ъ» проанализировал сведения, касающиеся кандидатов, претендующих на получение прав категории B. Из них следует: в среднем теоретический экзамен с первого раза сдают около 50,2% всех выпускников, «площадку» — 30,7%, «город» — только 29,3%.
«Ъ» попросил прокомментировать данные начальника отдела экзаменационной работы ГИБДД ГУ МВД России по Москве Анатолия Мисенко.
— Как вы оцениваете уровень подготовки в автошколах?
— Скорее низкий.
— У некоторых школ видна серьезная разница между результатами в разных дисциплинах. Условно, теорию с первого раза сдали 50%, но площадку и город — только 5% выпускников. Объясните, почему так происходит?
— Все зависит от качества работы преподавателей, плюс ПДД легче и быстрее выучить. Глобальная проблема в том, что большинство автошкол не готовят людей к умению водить, а натаскивают для сдачи экзаменов. В случае с теорией идет зубрежка экзаменационных билетов, они все есть в интернете.
В случае с городом — бесконечно катаются по учебным маршрутам, их все знают, они тоже в открытом доступе. А потом, получив права, теряются в незнакомых местах и провоцируют аварии.
Конечно, нельзя говорить про всех: есть руководители автошкол, которые искренне хотят выпускать на дорогу умелых водителей, и добиваются этого.
— Выходит, что данные из ваших «рейтингов» назвать нельзя объективными.
— На 100% нет. Мы ведь не знаем наверняка — ученик сдал экзамен, потому что выучил учебный маршрут и зазубрил билеты, или
С чего все начиналось
Напомним, что с 2011 года в России проводится реформа образования кандидатов в водители. Ранее были введены новые категории водительских прав, включая М (мопеды). В августе 2014 года были существенно ужесточены требования к автошколам, с 1 сентября 2016 года — усложнены экзамены для граждан, желающих стать водителями, 14 октября 2017 года — правила были уточнены.
При этом споры между автошколами и ГИБДД все равно остаются. В частности, образовательные организации хотят, чтобы государство оплачивало аренду учебных автомобилей и площадок (используются на экзаменах), а также боролась с
Что думают на этот счет автошколы
«Ъ» опросил руководителей некоторых столичных автошкол, попавших в «рейтинг» УГИБДД Москвы, прокомментировать сложившуюся ситуацию:
— Гендиректор «Автошколы “Мастерская АВ”» Артур Пискунов (результаты выпускников: теория с первого раза — 71%, площадка — 26%, город — 0%):
— Не имею понятия, почему у нас ноль процентов в городе: наши выпускники регулярно и с первого раза сдают экзамены, это точно.
В любом случае этот показатель сам по себе совершенно ни о чем не говорит: способность сдать экзамен и умение водить машину — совершенно разные вещи.
Экзамен сдать с первого раза сложно, в том числе и психологически, некоторые люди просто боятся людей в погонах. Кроме того, год назад правила приема экзаменов изменились, и теперь даже за незначительную мелочь, не играющую роли в реальных дорожных условиях, начисляют штрафные баллы. Ну как можно после 56 часов вождения требовать с человека, чтобы он ездил так же, как и все окружающие водители с опытом по
— Гендиректор автошколы «Авто-механика» Александр Максимов (результаты выпускников: теория с первого раза — 16%, площадка — 9%, город — 1%):
— Да, это официальные данные, мы их знаем. Основная причина — низкая дисциплина среди учеников, которые пропускают занятия и плохо готовятся, в итоге некоторые сдают по
— Гендиректор «Автошколы СИТИ» Хабиб Абдуллаев (результаты выпускников: теория с первого раза — 90%, площадка — 25%, город — 75%):
— У нас очень жесткий внутренний тест, поэтому на экзамен в ГИБДД проходят только самые подготовленные. Относительно низкий уровень сдачи на площадке объясняется тем, что многие привыкают учиться на одной машине, а на экзамене садятся в другой автомобиль, начинают нервничать, допускают неверные действия и всякие нелепые ошибки. Уже потом, набравшись уверенности, сдают площадку и город.
Иван Буранов