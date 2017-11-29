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16:58 (мск), источник: Городской репортер

Названа средняя цена приготовления салата оливье и селедки под шубой в Ростовской области

Росстат рассчитал среднюю стоимость новогодних салатов в российских регионах.

Расчеты производились исходя из набора продуктов на семью из четырех человек.

По данным Росстата, в 2017 году средняя стоимость салата оливье увеличилась на 1,21% и составила 311,83 рубля. Средняя цена сельди под шубой составила 152,54 рубля, что на 0,86% ниже, чем в 2016 году.

Регионом с самыми дорогими салатами стал Чукотский автономный округ — 526,32 рубля за оливье и 362,79 рубля за селедку под шубой. Меньше всего оливье стоит в Республике Калмыкия — 229,54 рубля, а приготовить наиболее дешево сельдь под шубой можно в Курской области — 117,57 рубля. В Ростовской области перечисленные салаты можно приготовить за 283,88 рубля и 160,97 рубля соответственно.

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