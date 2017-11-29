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12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Жильцы многоэтажки в центре Ростова-на-Дону придумали новый способ борьбы с наркоманами

Неожиданный способ борьбы с наркоманами придумали жильцы многоэтажного дома в центре Ростова-на-Дону по проспекту Соколова, 85/2.

Источник: Комсомольская правда

Уставшие от засилья странной публики у себя в подъездах, они разместили на входе объявление следующего содержания:

— Наркоманы! Не заходите к нам в подъезд. Закладки — уничтожаются, наркоманы и закладчики сдаются в полицию, с приложением фото и видеосъемки, — говорится в объявлении.

Корреспонденты «Комсомольской правды-Ростов», пообщавшись с жильцами этой высотки, выяснили, что подобного контингента в округе действительно стало меньше. «Бумага-броня» на двери подъезда висит достаточно давно и ее никто не срывает. Но ростовчане, особенно старшего поколения, все равно жалуются на опасных людей, блуждающих возле их дома.

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