Ученые выяснили, насколько опасна игра Pokemon Go
Исследователи выяснили, сколько пользователей погибли во время игры в Pokemon Go.
Исследователи выяснили, сколько пользователей погибли во время игры в Pokemon Go.
Сотрудники университета Пердью изучили подробные полицейские отчеты о ДТП и прочих происшествиях, которые произошли в точках, отмеченных на PokeStops в округе Типпкано, штат Индиана. Это места, где можно было ловить покемонов.
Полученные данные перенесли на весь мир: таким образом исследователи получили усредненные данные, касающиеся тех, кто играл прямо за рулем.
Только за 148 дней (первые пять месяцев) после выхода Pokemon Go игроки стали участниками 145 тысяч ДТП. 29 тысяч человек было ранено, примерно 250 — погибли.
Количество пострадавших игроков в реальности, скорее всего, больше: известны случаи, когда геймеры падали с высоты, получали серьезные травмы во время ловли покемонов. Сами игроки сбивали людей (смертельный случай, например, произошел в Японии). А в
По данным ученым, ущерб от игры может составить до 7 миллиардов долларов.