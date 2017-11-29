Ученые выяснили, насколько опасна игра Pokemon Go

Источник: Российская газета

Сотрудники университета Пердью изучили подробные полицейские отчеты о ДТП и прочих происшествиях, которые произошли в точках, отмеченных на PokeStops в округе Типпкано, штат Индиана. Это места, где можно было ловить покемонов.

Полученные данные перенесли на весь мир: таким образом исследователи получили усредненные данные, касающиеся тех, кто играл прямо за рулем.

Только за 148 дней (первые пять месяцев) после выхода Pokemon Go игроки стали участниками 145 тысяч ДТП. 29 тысяч человек было ранено, примерно 250 — погибли.

Количество пострадавших игроков в реальности, скорее всего, больше: известны случаи, когда геймеры падали с высоты, получали серьезные травмы во время ловли покемонов. Сами игроки сбивали людей (смертельный случай, например, произошел в Японии). А в Сан-Франциско поклонника Pokemon Go, собиравшего покемонов в аквапарке, застрелил неизвестный.