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13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимском Затоне установят новогоднюю елку

Лесная красавица украсит один из городских скверов.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 29 ноября, в Ленинском районе Уфы установят новогоднюю елку. Лесная красавица появится перед сквером «Волна» в микрорайоне Затон. В администрации района сообщают, что сейчас елка находится в пути, ее везут из села Бедеева Поляна Благовещенского района республики. Высота главного украшения Затона — 24 метра.

Напомним, на прошлой неделе, 24 ноября, новогоднюю елку установили в Орджоникидзевском районе башкирской столицы. 25- метровая красавица украсила площадь перед ДК имени Орджоникидзе. Она также приехала из Благовещенского района Башкирии.

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