В уфимском Затоне установят новогоднюю елку

Сегодня, 29 ноября, в Ленинском районе Уфы установят новогоднюю елку. Лесная красавица появится перед сквером «Волна» в микрорайоне Затон. В администрации района сообщают, что сейчас елка находится в пути, ее везут из села Бедеева Поляна Благовещенского района республики. Высота главного украшения Затона — 24 метра.