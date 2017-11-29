В уфимском Затоне установят новогоднюю елку
Лесная красавица украсит один из городских скверов.
Лесная красавица украсит один из городских скверов.
Сегодня, 29 ноября, в Ленинском районе Уфы установят новогоднюю елку. Лесная красавица появится перед сквером «Волна» в микрорайоне Затон. В администрации района сообщают, что сейчас елка находится в пути, ее везут из села Бедеева Поляна Благовещенского района республики. Высота главного украшения Затона — 24 метра.
Напомним, на прошлой неделе, 24 ноября, новогоднюю елку установили в Орджоникидзевском районе башкирской столицы. 25- метровая красавица украсила площадь перед ДК имени Орджоникидзе. Она также приехала из Благовещенского района Башкирии.