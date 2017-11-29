В Волгограде определили победителей первой танцевальной олимпиады

Мероприятие, организатором которого выступил ГБУ ВО «Центр молодежной политики» при поддержке комитета молодежной политики Волгоградской области, направлено на сохранение этнических традиций и культуры народов, проживающих на территории региона.

Как рассказали в облкоммолодежи, участниками олимпиады стали 24 творческих коллектива из 6 муниципальных районов Волгоградской области, среди которых Быковский, Светлоярский, Ольховский, Чернышковский районы, а также Волгоград и Волжский. Коллективы подготовили национальные танцы казахской, русской, армянской, азербайджанской, цыганской, индийской, адыгейской и других народностей.

В состав экспертного жюри вошли профессиональные танцоры, балетмейстеры, художественные руководители и представители областного комитета молодежной политики. Они оценили выступления участников по таким параметрам, как техника исполнения, соответствие традиционного костюма, музыкальное сопровождение, артистичность танцевальных номеров.

По итогам выступления, первое место занял коллектив «Клокова/Максакова» Молодежно-подросткового центра Советского района Волгограда. На втором месте — коллектив «Shake up» Светлоярского центра культуры, а на третьем — Татьяна Гребенникова из социально — досугового центра «Перекресток».