Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Москвичка умерла, поужинав роллами
Россия запустит все свои поезда в обход Украины
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кристина Асмус полностью обнажилась для съёмки - СМИ
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Сестры Михалковы появились на публике в одинаковых кофтах
Тайра Бэнкс в образе тигрицы снялась для модного глянца
СМИ: Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
14«Мисс Вселенная — 2017»
12:58 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде определили победителей первой танцевальной олимпиады

В регионе подвели итоги первой танцевальной олимпиады «Объединимся и станцуем в ритме этно», в которой приняли участие более 130 танцоров из Волгограда и области.

Мероприятие, организатором которого выступил ГБУ ВО «Центр молодежной политики» при поддержке комитета молодежной политики Волгоградской области, направлено на сохранение этнических традиций и культуры народов, проживающих на территории региона.

Как рассказали в облкоммолодежи, участниками олимпиады стали 24 творческих коллектива из 6 муниципальных районов Волгоградской области, среди которых Быковский, Светлоярский, Ольховский, Чернышковский районы, а также Волгоград и Волжский. Коллективы подготовили национальные танцы казахской, русской, армянской, азербайджанской, цыганской, индийской, адыгейской и других народностей.

В состав экспертного жюри вошли профессиональные танцоры, балетмейстеры, художественные руководители и представители областного комитета молодежной политики. Они оценили выступления участников по таким параметрам, как техника исполнения, соответствие традиционного костюма, музыкальное сопровождение, артистичность танцевальных номеров.

По итогам выступления, первое место занял коллектив «Клокова/Максакова» Молодежно-подросткового центра Советского района Волгограда. На втором месте — коллектив «Shake up» Светлоярского центра культуры, а на третьем — Татьяна Гребенникова из социально — досугового центра «Перекресток».

Также в рамках конкурса подвели итоги интернет-акции, направленной на формирование толерантного поведения в молодежной среде «Мир дому твоему». В ней приняли участие 2000 человек из 20 муниципальных образований региона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Волгоградцы в течение месяца смогут ездить в поездах за полцены
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Железную дорогу в обход Украины запустят до конца года
«Коктейль Родченкова»: о чем информатор ВАДА писал в дневниках
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
Разгонный блок «Фрегат» не могут найти на орбите
В России резко подорожала икра
Формула-Е выставила свой болид против гепарда (видео)
Спорт
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева Главный тренер сборной России по футболу подвел итоги года для национальной команды, а также рассказал о подготовке к предстоящему чемпионату мира
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен Актриса рассказала о неудачном первом опыте откровенных съемок
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Бывшая жена Джигарханяна ждет ребенка По данным источника, Виталина Цымбалюк-Романовская недавно лежала в частной клинике на сохранении.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь