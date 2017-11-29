Опубликованы результаты анализа ДНК йети
Генетики из Университета штата
Генетики из Университета штата
О том, кому принадлежат останки согласно генетической экспертизе, ученые рассказали в журнале Proceedings of the Royal Society B. Кратко об исследовании сообщается на сайте издательского дома Science.
Авторы исследования изучили девять образцов костей, зубов, кожи, волос и экскрементов, которые, как утверждается, принадлежали «йети», мифическому обезьяноподобному существу, обитающему в Гималаях. Среди них найденный в пещере фрагмент бедренной кости и кусочек кожи с руки (или лапы) «йети», который долгое время хранился в местном монастыре в качестве реликвии.
«Полученные результаты позволяют предположить, что местные медведи могли стать биологической основой легенд о йети, и наше исследование показывает, что генетика может раскрыть и другие похожие тайны», — прокомментировала руководитель исследования, профессор из Университета в Буффало Шарлотта Линдквист.
Это не первый генетический анализ, которому подвергают останки «йети», но, как отмечают авторы работы, наиболее подробный и точный из всех, что проведены на данный момент. Помимо проверки легенд о «йети» он помог уточнить представления об эволюции медведей в Гималаях. Так, ученые установили, что у тибетского бурого медведя есть близкие родственники среди видов, обитающих в по всей Евразии и в Северной Америке, а гималайские медведи отделились от общих с бурыми медведями предков еще 650 тысяч лет назад.