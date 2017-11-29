Опубликованы результаты анализа ДНК йети

О том, кому принадлежат останки согласно генетической экспертизе, ученые рассказали в журнале Proceedings of the Royal Society B. Кратко об исследовании сообщается на сайте издательского дома Science.

Авторы исследования изучили девять образцов костей, зубов, кожи, волос и экскрементов, которые, как утверждается, принадлежали «йети», мифическому обезьяноподобному существу, обитающему в Гималаях. Среди них найденный в пещере фрагмент бедренной кости и кусочек кожи с руки (или лапы) «йети», который долгое время хранился в местном монастыре в качестве реликвии.

Генетический анализ показал, что кусочек кожи принадлежал гималайскому медведю, а кость — тибетскому бурому. В целом из девяти образцов один оказался взят из останков собаки, а остальные — трех разных видов медведей.

«Полученные результаты позволяют предположить, что местные медведи могли стать биологической основой легенд о йети, и наше исследование показывает, что генетика может раскрыть и другие похожие тайны», — прокомментировала руководитель исследования, профессор из Университета в Буффало Шарлотта Линдквист.