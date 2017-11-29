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12:52 (мск), источник: Индикатор

Опубликованы результаты анализа ДНК йети

Генетики из Университета штата Нью-Йорк в Буффало проанализировали девять образцов, взятых из останков, которые якобы принадлежали снежным людям, или «йети», которые хранятся в музеях, монастырях и частных коллекциях.

О том, кому принадлежат останки согласно генетической экспертизе, ученые рассказали в журнале Proceedings of the Royal Society B. Кратко об исследовании сообщается на сайте издательского дома Science.

Авторы исследования изучили девять образцов костей, зубов, кожи, волос и экскрементов, которые, как утверждается, принадлежали «йети», мифическому обезьяноподобному существу, обитающему в Гималаях. Среди них найденный в пещере фрагмент бедренной кости и кусочек кожи с руки (или лапы) «йети», который долгое время хранился в местном монастыре в качестве реликвии.

Генетический анализ показал, что кусочек кожи принадлежал гималайскому медведю, а кость — тибетскому бурому. В целом из девяти образцов один оказался взят из останков собаки, а остальные — трех разных видов медведей.

«Полученные результаты позволяют предположить, что местные медведи могли стать биологической основой легенд о йети, и наше исследование показывает, что генетика может раскрыть и другие похожие тайны», — прокомментировала руководитель исследования, профессор из Университета в Буффало Шарлотта Линдквист.

Это не первый генетический анализ, которому подвергают останки «йети», но, как отмечают авторы работы, наиболее подробный и точный из всех, что проведены на данный момент. Помимо проверки легенд о «йети» он помог уточнить представления об эволюции медведей в Гималаях. Так, ученые установили, что у тибетского бурого медведя есть близкие родственники среди видов, обитающих в по всей Евразии и в Северной Америке, а гималайские медведи отделились от общих с бурыми медведями предков еще 650 тысяч лет назад.

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