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14:12 (мск), источник: ТАСС

Автором Тотального диктанта в 2018 году стала писательница Гузель Яхина

Столица Тотального диктанта будет выбрана 27 января 2018 года.

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Автором текста Тотального диктанта, который пройдет 14 апреля 2018 года в 80 странах мира, стала писательница Гузель Яхина. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Ольга Ребковец.

Она также рассказала о главном нововведении в рамках акции: ежегодном выборе столицы Тотального диктанта.

Победитель будет выбран и объявлен 27 января 2018 года.

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Гузель Яхина — российская писательница. Родилась в Казани в 1977 году. Окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино. Успех принес дебютный роман «Зулейха открывает глаза» (2015 год) о раскулачивании 1930-х, за который автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года».

Тотальный диктант — ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

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Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми «диктаторами» — с 2004 по 2008 год — были преподаватели НГУ. За 15 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 тыс. человек.

Тотальный диктант — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Чтобы избежать подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.

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