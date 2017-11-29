Автором Тотального диктанта в 2018 году стала писательница Гузель Яхина

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Автором текста Тотального диктанта, который пройдет 14 апреля 2018 года в 80 странах мира, стала писательница Гузель Яхина. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Ольга Ребковец.

Она также рассказала о главном нововведении в рамках акции: ежегодном выборе столицы Тотального диктанта.

Победитель будет выбран и объявлен 27 января 2018 года.

Гузель Яхина — российская писательница. Родилась в Казани в 1977 году. Окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино. Успех принес дебютный роман «Зулейха открывает глаза» (2015 год) о раскулачивании 1930-х, за который автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года».

Тотальный диктант — ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми «диктаторами» — с 2004 по 2008 год — были преподаватели НГУ. За 15 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 тыс. человек.