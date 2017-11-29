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17:47 (мск), источник: Интерфакс

С 10 декабря изменится расписание движения электричек в Московском регионе

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Электропоезда «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) с 10 декабря будут ходить по новому расписанию. Об этом сообщается на сайте предприятия общественного транспорта.

«Основные изменения в новом графике на 2017−2018 годы коснутся увеличения размеров движения поездов в часы пик на нескольких направлениях, а также назначения дополнительных поездов «Экспресс», — говорится в сообщении на сайте ЦППК.

Изменения произойдут в движении электропоездов на Белорусско-Савеловском, Горьковском, Казанском, Киевском, Павелецком, Ярославском и Курско-Рижском направлениях. На ряде направлений будут добавлены электрички, продлен путь следования поездов.

Подробности указаны на сайте компании.

ЦППК рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с новым расписанием для планирования своего маршрута.

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