С 10 декабря изменится расписание движения электричек в Московском регионе

«Основные изменения в новом графике на 2017−2018 годы коснутся увеличения размеров движения поездов в часы пик на нескольких направлениях, а также назначения дополнительных поездов «Экспресс», — говорится в сообщении на сайте ЦППК.
Изменения произойдут в движении электропоездов на Белорусско-Савеловском, Горьковском, Казанском, Киевском, Павелецком, Ярославском и Курско-Рижском направлениях. На ряде направлений будут добавлены электрички, продлен путь следования поездов.
Подробности указаны на сайте компании.
ЦППК рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с новым расписанием для планирования своего маршрута.