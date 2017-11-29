Среда в Москве стала самым холодным днём осени

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг в столице температура воздуха составит 4−6 градусов мороза, днём — минус 1−3. В пятницу днём и в субботу температура поднимется до 2 градусов тепла, вновь ожидаются осадки, а ветер усилится до 7−12 метров в секунду с порывами до 15−20 метров в секунду.