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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Среда в Москве стала самым холодным днём осени

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в 10:00 среды опустилась до минус 7,5 градуса, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

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«Таким образом, 29 ноября стало самым холодным днём нынешнего осенне-зимнего периода. Прежний минимум осени 2017 года зафиксирован 26 ноября — 7,4 градуса мороза», — сказали в метеобюро.

Там сообщили, что к полудню температура воздуха вновь постепенно начала подниматься.

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг в столице температура воздуха составит 4−6 градусов мороза, днём — минус 1−3. В пятницу днём и в субботу температура поднимется до 2 градусов тепла, вновь ожидаются осадки, а ветер усилится до 7−12 метров в секунду с порывами до 15−20 метров в секунду.

На Москву обрушится шквалистый ветер
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
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