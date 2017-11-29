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13:38 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Новую улицу в Уфе назвали в честь бывшего руководителя МВД по РБ

В Кировском районе Уфы появилась улица имени Генерала Рыленко. Инициативу МВД по РБ поддержал уфимский Горсовет и теперь имя легендарного руководителя министерства увековечено на карте города, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время эта улица еще только прокладывается, она соединит участки между улицами Пугачева и Софьи Перовской. Ее протяженность чуть более одного километра, ширина — 60 метров.

В 2017 году Владимиру Даниловичу могло бы исполниться 90 лет. Генерал Рыленко внес значительный вклад в развитие правоохранительной системы республики, в борьбу с преступностью и охрану общественного порядка.

При его непосредственном участии впервые в стране внедрена в практику система непрерывного профилактического воздействия на правонарушителей, которую одобрило МВД СССР и рекомендовало для применения во всех регионах, созданы специализированные дежурные части, разработана и внедрена система оперативно-зонального контроля, которая действует и поныне. По инициативе Владимира Рыленко в 1970 году в Уфе открыта средняя специальная школа МВД СССР, преобразованная впоследствии в Уфимский юридический институт.

Более 55 лет назад, при его непосредственном участии, одним из первых в стране, в МВД республики зародилось ветеранское движение, был создан музей истории органов внутренних дел республики, развивалась материальная база органов и подразделений внутренних дел. Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Данилович Рыленко 25 лет был бессменным руководителем МВД нашей республики.

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