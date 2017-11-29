Новую улицу в Уфе назвали в честь бывшего руководителя МВД по РБ

В настоящее время эта улица еще только прокладывается, она соединит участки между улицами Пугачева и Софьи Перовской. Ее протяженность чуть более одного километра, ширина — 60 метров.
В 2017 году Владимиру Даниловичу могло бы исполниться 90 лет. Генерал Рыленко внес значительный вклад в развитие правоохранительной системы республики, в борьбу с преступностью и охрану общественного порядка.
При его непосредственном участии впервые в стране внедрена в практику система непрерывного профилактического воздействия на правонарушителей, которую одобрило МВД СССР и рекомендовало для применения во всех регионах, созданы специализированные дежурные части, разработана и внедрена система оперативно-зонального контроля, которая действует и поныне. По инициативе Владимира Рыленко в 1970 году в Уфе открыта средняя специальная школа МВД СССР, преобразованная впоследствии в Уфимский юридический институт.
Более 55 лет назад, при его непосредственном участии, одним из первых в стране, в МВД республики зародилось ветеранское движение, был создан музей истории органов внутренних дел республики, развивалась материальная база органов и подразделений внутренних дел. Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Данилович Рыленко 25 лет был бессменным руководителем МВД нашей республики.