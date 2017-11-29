Новую улицу в Уфе назвали в честь бывшего руководителя МВД по РБ

В настоящее время эта улица еще только прокладывается, она соединит участки между улицами Пугачева и Софьи Перовской. Ее протяженность чуть более одного километра, ширина — 60 метров.

В 2017 году Владимиру Даниловичу могло бы исполниться 90 лет. Генерал Рыленко внес значительный вклад в развитие правоохранительной системы республики, в борьбу с преступностью и охрану общественного порядка.

При его непосредственном участии впервые в стране внедрена в практику система непрерывного профилактического воздействия на правонарушителей, которую одобрило МВД СССР и рекомендовало для применения во всех регионах, созданы специализированные дежурные части, разработана и внедрена система оперативно-зонального контроля, которая действует и поныне. По инициативе Владимира Рыленко в 1970 году в Уфе открыта средняя специальная школа МВД СССР, преобразованная впоследствии в Уфимский юридический институт.