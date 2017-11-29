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12:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Станцию метро «Достоевская» в Петербурге снова открыли

Бесхозный предмет оказался безопасным.

Чуть меньше часа потребовалось специалистам, чтобы проверить бесхозный предмет на станции метро «Достоевская» в Петербурге и убедиться, что ничего опасного там нет.

— В 12:12 «Достоевская» открыта. Опасных предметов не обнаружено, — сообщила пресс-служба подземки.

Напомним, закрывали станцию в 11:20. Пассажиры пересаживались на общественный транспорт или шли пешком до ближайшего метро.

Ни дня в Петербурге не проходит, чтобы какой-нибудь рассеянный не парализовал работу по крайней мере одной станции метро.

Вчера из-за забывчивого пассажира на полтора часа закрывали «Нарвскую», в понедельник — поочередно «Площадь Восстания» с переходом на «Маяковскую» и «Маяковскую» с переходом на «Площадь Восстания».

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