Станцию метро «Достоевская» в Петербурге снова открыли
Бесхозный предмет оказался безопасным.
Бесхозный предмет оказался безопасным.
Чуть меньше часа потребовалось специалистам, чтобы проверить бесхозный предмет на станции метро «Достоевская» в Петербурге и убедиться, что ничего опасного там нет.
— В 12:12 «Достоевская» открыта. Опасных предметов не обнаружено, — сообщила
Напомним, закрывали станцию в 11:20. Пассажиры пересаживались на общественный транспорт или шли пешком до ближайшего метро.
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