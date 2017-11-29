Станцию метро «Достоевская» в Петербурге снова открыли

Чуть меньше часа потребовалось специалистам, чтобы проверить бесхозный предмет на станции метро «Достоевская» в Петербурге и убедиться, что ничего опасного там нет.

— В 12:12 «Достоевская» открыта. Опасных предметов не обнаружено, — сообщила пресс-служба подземки.

Напомним, закрывали станцию в 11:20. Пассажиры пересаживались на общественный транспорт или шли пешком до ближайшего метро.

Ни дня в Петербурге не проходит, чтобы какой-нибудь рассеянный не парализовал работу по крайней мере одной станции метро.