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12:57 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Приокский район Нижнего Новгорода признан лучшим по благоустройству

Деньги от победы будут потрачены на дальнейшее благоустройство.

Источник: Аргументы и факты

Приокский район Нижнего Новгорода признан лучшим по благоустройству и дорожной деятельности, сообщает пресс-служба городской администрации.

Деньги от победы в конкурсе районная администрация направит на дальнейшее благоустройство территории. В планах — развитие общественных пространств, в том числе, сквера академика А. Д. Сахарова, площади им. Жукова, Аллеи любви и площадки на остановке «Кинотеатр «Электрон».

«Смотр-конкурс — это хороший стимул для развития и значимая финансовая поддержка инициатив районов. Приокский район неоднократно становился призером конкурса. Первое место мы также занимали по итогам 2014 года. Все средства от полученных грантов вложены в реальные проекты, реализованные на территории района», — подчеркнул глава администрации Виталий Ковалев.

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