Приокский район Нижнего Новгорода признан лучшим по благоустройству

Деньги от победы в конкурсе районная администрация направит на дальнейшее благоустройство территории. В планах — развитие общественных пространств, в том числе, сквера академика А. Д. Сахарова, площади им. Жукова, Аллеи любви и площадки на остановке «Кинотеатр «Электрон».

«Смотр-конкурс — это хороший стимул для развития и значимая финансовая поддержка инициатив районов. Приокский район неоднократно становился призером конкурса. Первое место мы также занимали по итогам 2014 года. Все средства от полученных грантов вложены в реальные проекты, реализованные на территории района», — подчеркнул глава администрации Виталий Ковалев.