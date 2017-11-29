Приокский район Нижнего Новгорода признан лучшим по благоустройству
Деньги от победы будут потрачены на дальнейшее благоустройство.
Деньги от победы будут потрачены на дальнейшее благоустройство.
Приокский район Нижнего Новгорода признан лучшим по благоустройству и дорожной деятельности, сообщает
Деньги от победы в конкурсе районная администрация направит на дальнейшее благоустройство территории. В планах — развитие общественных пространств, в том числе, сквера академика А. Д. Сахарова, площади им. Жукова, Аллеи любви и площадки на остановке «Кинотеатр «Электрон».
«Смотр-конкурс — это хороший стимул для развития и значимая финансовая поддержка инициатив районов. Приокский район неоднократно становился призером конкурса. Первое место мы также занимали по итогам 2014 года. Все средства от полученных грантов вложены в реальные проекты, реализованные на территории района», — подчеркнул глава администрации Виталий Ковалев.