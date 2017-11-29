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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровчанин в течение 3 лет насиловал мальчиков и подростков

Стражи порядка выявили 62 эпизода преступлений.

47-летний кемеровчанин в течение трех лет насиловал мальчиков в возрасте до 14 лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, кемеровчанин насиловал детей с сентября 2013 года по ноябрь 2016 года. Злоумышленник жил в гараже, так как не имел собственного жилья, а проживать у родственников отказывался. Он работал водителем на автотранспортном предприятии. Мужчина приглашал мальчиков к себе в гараж и там за денежное вознаграждение совершал сексуальные преступления. Также он привозил детей к себе на работу в комнату отдыха и там за вознаграждение совершал преступления. Он платил детям от 200 до 500 рублей. Следователи установили 25 пострадавших в возрасте от 9 до 14 лет. Мужчину уличили в 62 эпизодах преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего).

Злоумышленника заключили под стражу, ему проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Мужчина признан невменяемым. Специалисты не нашли признаков фантазирования у пострадавших мальчиков. Уголовное дело направлено в суд, где прмут решение о применении принудительных мер медицинского характера.

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