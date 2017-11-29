Кемеровчанин в течение 3 лет насиловал мальчиков и подростков

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, кемеровчанин насиловал детей с сентября 2013 года по ноябрь 2016 года. Злоумышленник жил в гараже, так как не имел собственного жилья, а проживать у родственников отказывался. Он работал водителем на автотранспортном предприятии. Мужчина приглашал мальчиков к себе в гараж и там за денежное вознаграждение совершал сексуальные преступления. Также он привозил детей к себе на работу в комнату отдыха и там за вознаграждение совершал преступления. Он платил детям от 200 до 500 рублей. Следователи установили 25 пострадавших в возрасте от 9 до 14 лет. Мужчину уличили в 62 эпизодах преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего).