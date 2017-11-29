Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Минобороны: российский истребитель "помог коллегам" из США
Смертоносный «Скиф»: ядерная сила России теперь под водой
Что теперь грозит курящим на балконе россиянам
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Виталина не приходит на допросы из-за беременности - СМИ
Жена высказалась о разводе с Джигарханяном - СМИ
Сестры Михалковы появились на публике в одинаковых кофтах
Тайра Бэнкс в образе тигрицы снялась для модного глянца
СМИ: Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
14«Мисс Вселенная — 2017»
13:02 (мск), источник: ТАСС

Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора

Сколько придется платить туристам в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

29 ноября Госсовет Крыма принял решение о введении курортного сбора в республике с 1 мая 2018 года. Три других региона России, в которых будет введена специальная плата для отдыхающих, также уже определили, сколько денег будут взимать с туристов, в каких городах, и для каких категорий отдыхающих сделают исключения.

Алтайский край

Курортный сбор на Алтае придется платить только тем туристам, которые приедут в местный город-курорт Белокуриху.

Его величина составит 30 рублей в сутки.

По словам главы регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова, власти согласовали эту величину с бизнесменами, которые работают в сфере санаторно-курортного отдыха. Средняя цена путевки для отдыха в Белокурихе составляет 4 тыс. рублей. Таким образом, курортный сбор составит меньше 1% от этой суммы.

С 2019 года предполагается повысить сбор в Белокурихе до 50 рублей в сутки.

Краснодарский край

На курортах Кубани туристы будут платить по минимальной ставке: 10 рублей в день. От уплаты курортного сбора местные власти освободили самих жителей Кубани, которые будут отдыхать в своем регионе.

Плату с отдыхающих будут взимать на курортах федерального и регионального значения: в Сочи, Анапе, Геленджике и Горячем Ключе, а также в четырех поселках Туапсинского района, наиболее посещаемых туристами: Новомихайловский, Джубга, Небуг и Шепси. 
Читайте также
Туристические налоги в разных странах мира. Досье

По словам главы Краснодарского края, курортный сбор на Кубани могут и отменить, если поток отдыхающих сократится. «Мы не враги сами себе: если это повлечет за собой уменьшение количества отдыхающих, ничто нам не мешает или обнулить его (сбор), или не применять. Но мы реально понимаем, что существующая курортная инфраструктура нуждается не только в сохранении, но и в развитии», — сказал Вениамин Кондратьев.

Крым

Власти Крыма установили на 2018 год плату в размере 10 рублей.

Курортный сбор будет взиматься в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии и Ялте, а также в Черноморском районе. Отказались от сбора власти Керчи.

От уплаты налога освобождены сами жители Крыма и Севастополя, а также курортники, которые направлены на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования.

Курортный сбор будет действовать на полуострове только с 1 мая по 30 сентября — так власти надеются привлечь больше туристов в межсезонье.

Ставропольский край

Туристы, которые будут отдыхать в четырех городах Кавказских Минеральных Вод — Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках, должны приготовиться платить 50 рублей курортного сбора в день.

Это максимальная величина сбора, предусмотренная в 2018 году федеральным законом.
Читайте также
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Власти Ставрополья посчитали, такая плата не очень обременит туристов, учитывая, что средняя стоимость проживания на Кавказских Минеральных Водах начинается от 1800 рублей в сутки.

«У нас средняя путевка по продолжительности — 17 суток, и по расчету сбор с туриста за это время — 850 рублей», — прокомментировал величину вводимого платежа сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Власти Ставрополья решили, что регион не будет распоряжаться частью собранных средств, хотя закон это позволяет. Все деньги будут направлены в бюджеты городов-курортов.

Как будет взиматься курортный сбор

Плату за пользование курортной инфраструктурой начнут взимать с 1 мая 2018 года.

Сбор будут платить только совершеннолетние туристы при размещении в отелях, санаториях и пансионатах, начиная со вторых суток.

Счет на оплату «налога на отдых» туристу будут выставлять вместе со счетом за проживание, оплатить его необходимо до выезда из объекта размещения.

Система курортного сбора не будет распространяться на частный сектор, хотя власти курортных регионов стремятся упорядочить и эту сферу.

Дмитрий Трунов.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Чечне положили конец старинному обычаю
Мал, но опасен: "Каракурт" выходит в море
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Железную дорогу в обход Украины запустят до конца года
«Коктейль Родченкова»: о чем информатор ВАДА писал в дневниках
Разгонный блок «Фрегат» не могут найти на орбите
В России резко подорожала икра
Формула-Е выставила свой болид против гепарда (видео)
Спорт
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева Главный тренер сборной России по футболу подвел итоги года для национальной команды, а также рассказал о подготовке к предстоящему чемпионату мира
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен Актриса рассказала о неудачном первом опыте откровенных съемок
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Бывшая жена Джигарханяна ждет ребенка По данным источника, Виталина Цымбалюк-Романовская недавно лежала в частной клинике на сохранении.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь