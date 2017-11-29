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13:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Контактный зоопарк с верблюдами, пони и оленями могут построить в Хомутово

Мечта Анны Козловой сбылась. Семья горожан построила большой дом в Хомутово. Но Анна не ожидала, что свежий воздух там могут оттенять нотки навоза. В конце октября по соседству с их двором разместились пони и верблюды.

— Соседи рассказали, что был посторонний запах, весной появятся мухи навозные, затем будут и блохи летать, — говорит жительница села Хомутово Анна Козлова.

Летающими блохами Анну напугала бывшая соседка Владимира Николаева. В Иркутске его зовут Дядя Вова. Это уже бренд. Заводчик пони, верблюдов и оленей много лет катает малышей в центре города. Но с соседями ему не везёт. Дом в Радищево ему спалили недоброжелатели. Он переехал в пригород, а тут новые соседи предлагают уехать ещё дальше. В лес по Качугскому тракту. Ускорить переезд Анна и ещё двое соседей пытаются заявлениями в ветслужбу, прокуратуру, полицию и администрацию села.

— Вы знаете, что вот этой, что вот этой, их место в психиатрической больнице. Администрация, что в Иркутске, что здесь, идут мне навстречу, — говорит житель села Хомутово Владимир Николаев.

Участок Николаевых по документам считается личным подсобным хозяйством. Это значит, животных — в разумных пределах — держать не запрещается. На 18 сотках у Николаевых живут всего пять пони. Это подтвердили в местной администрации. Сюда с проверкой приедут и специалисты регионального Роспотребнадзора, и станции по борьбе с болезнями животных.

— Нам интересны экзотические животные. Верблюда не часто увидишь. И сделать там что-то — либо мини-зоопарк, либо пастбище, — говорит первый заместитель главы администрации Хомутовского М. О. Дмитрий Дорожкин.

Глава Хомутово и Дядя Вова встретятся уже 6 декабря. Тогда решится судьба местного зоопарка. Заводчику пообещали выделить территорию вдали от частных построек и всячески помогать. Возможно, тогда соседство с пони будет в радость.

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