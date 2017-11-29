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13:04 (мск), источник: ivbg.ru

В начале декабря Ленобласть накроет 30 сантиметрами снега

Об этом в своем Facebook аккаунте написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Источник: РИА "Новости"

По словам синоптика, Facebook предупредил его о надвигающихся на регион снегопадах. К посту также прикреплена карта, на которой цифры соответствуют сантиметрам снежного покрова. Колесов отмечает, что такая толщина снега ожидается в Ленобласти и Петербурга в начале декабря.

Что касается Северной столицы, то, по словам Колесова, снегопад придет в город уже 30 ноября вместе с циклоном с юга, который уже успел засыпать снегом центральную часть России. Кроме того, синоптик извинился перед теми, кто не любит снег.

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