Отопление возобновлено во всех отключенных 28 ноября домах в Нижнем Новгороде
Отопление возобновлено во всех отключенных от центральной системы 28 ноября домах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Отопление возобновлено во всех отключенных от центральной системы 28 ноября домах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
Согласно информации, отключения теплоснабжения в 26 домах и детском саду происходили