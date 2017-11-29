Отопление возобновлено во всех отключенных 28 ноября домах в Нижнем Новгороде

Согласно информации, отключения теплоснабжения в 26 домах и детском саду происходили из-за повреждения трубопроводов. В Автозаводском районе теплоснабжение было восстановлено в 15:40, на ул. Самочкина в Ленинском районе — в 17:55, в Канавинском районе — в 17:40. Кроме того, в Московском районе было восстановлено холодное водоснабжение в 16:00.