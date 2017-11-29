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13:01 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Отопление возобновлено во всех отключенных 28 ноября домах в Нижнем Новгороде

Отопление возобновлено во всех отключенных от центральной системы 28 ноября домах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, отключения теплоснабжения в 26 домах и детском саду происходили из-за повреждения трубопроводов. В Автозаводском районе теплоснабжение было восстановлено в 15:40, на ул. Самочкина в Ленинском районе — в 17:55, в Канавинском районе — в 17:40. Кроме того, в Московском районе было восстановлено холодное водоснабжение в 16:00.

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