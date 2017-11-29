Ученые измерили уровень стресса медиков-первокурсников
Сотрудники Белгородского государственного национального исследовательского университета установили, насколько часто у
Сотрудники Белгородского государственного национального исследовательского университета установили, насколько часто у
В исследовании приняли участие 166 первокурсников Медицинского института НИУ БелГУ (специальность — лечебное дело). Его проводили на третьем месяце обучения. Студенты, 77% которых составляли девушки, заполнили несколько опросников, определяющих уровень тревожности, степень проявления депрессии и наличие психических расстройств. Также их спросили, как проходили роды во время их появления на свет (было ли кесарево сечение), в сроки ли это произошло, были ли
Обработка ответов первокурсников показала, что только треть из них достаточно стрессоустойчива. Подавляющее большинство плохо переносят стресс и стараются избегать фрустрирующих ситуаций. Симптомы социофобии обнаружили у 38,5% опрошенных. Почти половина (48,8%) ранее имели мысли о самоубийстве, и больше десятой части из них (шесть человек) пытались воплотить эти мысли в жизнь. Тревогу выявили у 64,5% первокурсников, депрессию — у 20%.
На вопрос, что больше всего расстраивает и беспокоит, многие отвечали, что это нахождение вдали от родительского дома и проблемы в личной жизни. Также
Авторы утверждают, что о способах борьбы со стрессом медикам рассказывают на второй год обучения и тогда же стараются предотвратить развитие психосоматических расстройств. Однако видно, что улучшать психологическое состояние студентов нужно уже в начале первого курса. Научная статья опубликована в журнале «Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация».