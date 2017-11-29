Ученые измерили уровень стресса медиков-первокурсников

В исследовании приняли участие 166 первокурсников Медицинского института НИУ БелГУ (специальность — лечебное дело). Его проводили на третьем месяце обучения. Студенты, 77% которых составляли девушки, заполнили несколько опросников, определяющих уровень тревожности, степень проявления депрессии и наличие психических расстройств. Также их спросили, как проходили роды во время их появления на свет (было ли кесарево сечение), в сроки ли это произошло, были ли черепно-мозговые травмы в детстве. В одной из анкет также надо было указать, что больше всего расстраивает отвечающего и как он борется со стрессом.

Обработка ответов первокурсников показала, что только треть из них достаточно стрессоустойчива. Подавляющее большинство плохо переносят стресс и стараются избегать фрустрирующих ситуаций. Симптомы социофобии обнаружили у 38,5% опрошенных. Почти половина (48,8%) ранее имели мысли о самоубийстве, и больше десятой части из них (шесть человек) пытались воплотить эти мысли в жизнь. Тревогу выявили у 64,5% первокурсников, депрессию — у 20%.

На вопрос, что больше всего расстраивает и беспокоит, многие отвечали, что это нахождение вдали от родительского дома и проблемы в личной жизни. Также студентов-медиков сильно беспокоят нехватка учебников, большая умственная нагрузка и грубость преподавателей. Стресс юноши чаще всего снимают походами в спортзал, компьютерными играми и алкоголем, девушки — приемом пищи и успокоительных.