В Башкирии на каланче пожарной части появился необычный арт-объект
УФА, 29 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Учалах на каланче
УФА, 29 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Учалах на каланче
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Отмечается, что в 2018 году противопожарной службе Учалов и зданию, в котором она расположена, так же как и самому городу Учалы исполнится 55 лет.
Дозорная служба на каланче у пожарных появилась в 18 веке. Ее предназначение — круглосуточное наблюдение за городом с целью выявления возникающих пожаров. Когда появилась телефонная связь, надобность в дозорной службе отпала. Сейчас каланча используется для сушки рукавов и размещения на ней антенн радиосвязи, а также звуковых сигналов гражданской обороны.