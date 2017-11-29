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13:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на каланче пожарной части появился необычный арт-объект

УФА, 29 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Учалах на каланче пожарно-спасательной части № 24 установили необычный арт-объект в виде «дозорного».

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы регионального МЧС, он, возвышаясь над городом и будто вглядываясь вдаль, символизирует противопожарную службу, находящуюся круглосуточно на боевом посту, и готовую к немедленному реагированию на все пожары и чрезвычайные ситуации.

Отмечается, что в 2018 году противопожарной службе Учалов и зданию, в котором она расположена, так же как и самому городу Учалы исполнится 55 лет.

Дозорная служба на каланче у пожарных появилась в 18 веке. Ее предназначение — круглосуточное наблюдение за городом с целью выявления возникающих пожаров. Когда появилась телефонная связь, надобность в дозорной службе отпала. Сейчас каланча используется для сушки рукавов и размещения на ней антенн радиосвязи, а также звуковых сигналов гражданской обороны.

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