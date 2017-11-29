В Башкирии на каланче пожарной части появился необычный арт-объект

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы регионального МЧС, он, возвышаясь над городом и будто вглядываясь вдаль, символизирует противопожарную службу, находящуюся круглосуточно на боевом посту, и готовую к немедленному реагированию на все пожары и чрезвычайные ситуации.

Отмечается, что в 2018 году противопожарной службе Учалов и зданию, в котором она расположена, так же как и самому городу Учалы исполнится 55 лет.