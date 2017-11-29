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16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Директором музыкального театра стал Дмитрий Полянин

Волгоградский музыкальный театр остался без директора 1 ноября. Станислав Малых перешел работать в Волгоградскую областную филармонию. Спустя месяц учредители определились и с новым руководителем театра.

В среду, 29 ноября, коллективу Волгоградского музыкального театра представили нового директора. Как сообщает «КП-Волгоград», муниципальное учреждение культуры возглавил Дмитрий Полянин.

До последнего времени он работал заместителем директора по маркетингу и организации зрителя ГБУК «Царицынская опера». Представили его артистам замглавы Волгограда Алексей Волоцков и заместитель председателя комитета по культуре городской администрации Андрей Лях.

Новому директору музыкального театра 39 лет. Коллектив его хорошо знает, на протяжении многих лет Полянин был в театре артистом балета, балетмейстером-постановщиком. Кроме того, у Дмитрия Полянина есть и образование в сфере менеджмента.

Сейчас новый директор театра тет-а-тет встречается с сотрудниками и входит в курс дел.

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