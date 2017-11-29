Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Неприятная история с Бузовой вызвала переполох на 1 канале
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Актер Андрей Мягков госпитализирован
Девушка, чтобы остановить возлюбленного, "заминировала" 2 поезда
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: экс-жена Джигарханяна сообщила о беременности
Жена высказалась о разводе с Джигарханяном - СМИ
Иванка Трамп надела странное зеленое платье на встречу в Индии
Кого назвали самой влиятельной девушкой в мире стиля
Российское электромагнитное оружие тестируется в Сирии — СМИ
СМИ: Арсен Аваков заявил, что «Украину кинули»
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Дом быта в Иркутске начнут ремонтировать в 2018 году

Сейчас власти города определяют инвестора.

Источник: пресс-служба администрации Иркутска

В начале следующего года иркутский Дом быта, который расположен на улице Урицкого, начнут реставрировать. Напомним, здание, которое не ремонтировали в течение 40 лет, признали аварийным и временно закрыли. По словам заместителя мэра — руководителя аппарата городской администрации Маргариты Ли, до конца января Дом быта передадут в муниципальную собственность, и тогда инвестор начнет ремонт строения.

Сейчас есть две компании, которые намерены приводить Дом быта в порядок. Какая из них займется капремонтом, пока неизвестно, но оба инвестора готовы оставить в здании бытовые услуги. Здание планируется сделать рентабельным и в дальнейшем сохранять его в порядке.

На капитальный ремонт строения нужно, как минимум, 50 миллионов рублей. Два года назад в Доме быта обнаружили около 20 нарушений, в том числе несоблюдение требований пожарной безопасности — там нет сигнализации и системы пожаротушения. Пока не провели ремонт, в здании находиться опасно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Неожиданные доходы
Криштиану Роналду впервые показал лицо новорожденной дочери
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Железную дорогу в обход Украины запустят до конца года
«Коктейль Родченкова»: о чем информатор ВАДА писал в дневниках
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
В России резко подорожала икра
Что умеет новая межконтинентальная ракета КНДР
Спорт
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева Главный тренер сборной России по футболу подвел итоги года для национальной команды, а также рассказал о подготовке к предстоящему чемпионату мира
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь