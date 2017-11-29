Дом быта в Иркутске начнут ремонтировать в 2018 году
Сейчас власти города определяют инвестора.
Сейчас власти города определяют инвестора.
В начале следующего года иркутский Дом быта, который расположен на улице Урицкого, начнут реставрировать. Напомним, здание, которое не ремонтировали в течение 40 лет, признали аварийным и временно закрыли. По словам заместителя мэра — руководителя аппарата городской администрации Маргариты Ли, до конца января Дом быта передадут в муниципальную собственность, и тогда инвестор начнет ремонт строения.
Сейчас есть две компании, которые намерены приводить Дом быта в порядок. Какая из них займется капремонтом, пока неизвестно, но оба инвестора готовы оставить в здании бытовые услуги. Здание планируется сделать рентабельным и в дальнейшем сохранять его в порядке.
На капитальный ремонт строения нужно, как минимум, 50 миллионов рублей. Два года назад в Доме быта обнаружили около 20 нарушений, в том числе несоблюдение требований пожарной безопасности — там нет сигнализации и системы пожаротушения. Пока не провели ремонт, в здании находиться опасно.