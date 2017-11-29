Екатеринбургский художник Виталий Волович попал в больницу

Известный екатеринбургский художник Виталий Волович оказался на больничной койке. Причиной обращения к медикам стало не какое-либо заболевание, а полученная травма. 89-летний деятель искусства поскользнулся на улице.

Виталий Волович имеет звание Нарожного художника России. Его работы находятся в музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в городе Брно, в музее современного искусства в Кельне, в музее Гете в Веймаре, галереях Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска, Перми, Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее Санкт-Петербурга, а также в частных коллекциях России, Америки, Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании.