Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Неприятная история с Бузовой вызвала переполох на 1 канале
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Играх
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: экс-жена Джигарханяна сообщила о беременности
Жена высказалась о разводе с Джигарханяном - СМИ
Иванка Трамп надела странное зеленое платье на встречу в Индии
Кого назвали самой влиятельной девушкой в мире стиля
СМИ: глава МВД Украины поведал об обмане Запада
Лидер "Братства" о Крыме и Украине: Живут лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8День благодарения
13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Екатеринбургский художник Виталий Волович попал в больницу

Мужчине предстоит лечение.

Известный екатеринбургский художник Виталий Волович оказался на больничной койке. Причиной обращения к медикам стало не какое-либо заболевание, а полученная травма. 89-летний деятель искусства поскользнулся на улице.

Виталий Волович имеет звание Нарожного художника России. Его работы находятся в музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в городе Брно, в музее современного искусства в Кельне, в музее Гете в Веймаре, галереях Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска, Перми, Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее Санкт-Петербурга, а также в частных коллекциях России, Америки, Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании.

В начале этого года Виталий Волович вместе с мэром города Евгением Ройзманом открыл музей Миши Брусиловского.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Верховный суд РФ присудил сибиряку компенсацию за курящего на лоджии соседа
Петербургские депутаты разрешат продавать алкоголь в дни последних звонков
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Железную дорогу в обход Украины запустят до конца года
Хорватский генерал выпил яд на заседании Гаагского трибунала
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
В России резко подорожала икра
Что умеет новая межконтинентальная ракета КНДР
Спорт
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева Главный тренер сборной России по футболу подвел итоги года для национальной команды, а также рассказал о подготовке к предстоящему чемпионату мира
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь