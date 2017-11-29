Екатеринбургский художник Виталий Волович попал в больницу
Мужчине предстоит лечение.
Мужчине предстоит лечение.
Известный екатеринбургский художник Виталий Волович оказался на больничной койке. Причиной обращения к медикам стало не
Виталий Волович имеет звание Нарожного художника России. Его работы находятся в музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в городе Брно, в музее современного искусства в Кельне, в музее Гете в Веймаре, галереях Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска, Перми, Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее
В начале этого года Виталий Волович вместе с мэром города Евгением Ройзманом открыл музей Миши Брусиловского.